سجلت قممًا تاريخة.. البورصة مرشحة لموجة تقلبات مؤقتة

البورصة المصرية

جهاد سالم



رحج خبراء التحليل الفني تقلب مؤشرات البورصة على المدي القصير تأثرًا بعمليات جني أرباح مؤقتة، لن تعوقها عن استكمال المسار الصاعد تحقيقا لمستويات سعرية جديدة.



واعتبر الخبراء عمليات جنى الارباح التى تشهدها السوق حاليا والتى قد تؤدي لتذبذب المؤشرات بين الصعود والهبوط، مسارا طبيعيا عقب صعود السوق بقوة مؤخراً، واتفقوا على تفوق مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة على مؤشر السوق الرئيسي.



وأنهي المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم على هبوط بنسبة 0.64 0.72% مسجلا 13607 نقاط، فيما ارتفع EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.2% ليغلق عند 771 نقطة، وصعد EGX100 الأوسع نطاقا بـ 0.71%، ليحقق 17.3 نقطة.



وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم 719 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 884 مليون جنيه ليسجل 733.3 مليار مقابل 732.4 مليار جنيه مستوي الاغلاق السابق.



وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 تعرض اليوم لعمليات جني أرباح، بعد محاولة اختراق مستوي 13700 نقطة خلال الاسبوع الماضي.



واعتبر جمال الدين هبوط المؤشر اليوم إثر عمليات جنى الارباح امرا طبيعيا حتي الان، فطالما استقر المؤشر أعلي منطقة وقف الخسائر قصيرة الاجل عند مستوي 13400 نقطة، ولا تزال احتمالات صعوده لمستوي 14000 نقطة قائمة.



وعلى صعيد المؤشر السبعيني أشار جمال الدين إلي استمرار القوي الشرائية على أسهم المؤشر لتدفعه لمستوي 770 نقطة، والتي قد يواجه المؤشر عندها عمليات جني ارباح، ويعتبر المؤشر حاليا عند الحد العلوي من القناو السعرية الصاعدة محددا مستوي حماية الأرباح عند 763 نقطة.



من جانبه قال محمد رضوان، عضو الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين، إن مؤشرات البورصة بدأت التحرك عرضيا على المدى المتوسط وسط تأرجحات بين الصعود والهبوط كإحدى السمات الرئيسية للقمم التي بلغتها المؤشرات مؤخرا.

واعتبر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الاوفر فرصا خلال الفترة المقبلة، ويحمل مستهدفات صعودية جديدة لقرب مستوي 800 إلى 825 نقطة، ناصحا المتعاملين بتوجيه جزء من محفظتهم الاستثمارية للاسهم الصغيرة والمتوسطة.



وأشار رضوان إلى ضرورة الحرص فى التعامل، مع اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المتمثلة فى تخفيف مراكز الاسهم اوقات صعود السوق وخاصة على محفظة المديونيات والشراء الهامشي، فضلا عن تقييم الورقة المالية بناء على توافر السيولية عليها، واتخاذ قرار الشراء فى الاسهم التى تستقطب سيولة أعلى منذ فترة مثل اسهم قطاع الاغذية والبتروكيماويات والسياحة.

وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم سيطرة بيعية من قبل المصريين ليسجلوا صافي بيع بقيمة 42.17 مليون جنيه، فيما حقق العرب والاجانب صافي شراء بقيمة 29.12 مليون جنيه، و13.05 مليون على الترتيب.

واتجه الأفراد المصريون للبيع بقيمة 12.72 مليون جنيه، بينما سجل العرب والاجانب صافي شراء بقيمة 39.24 مليون و1.25 مليون جينه على التوالي.



وعلى صعيد تعاملات المؤسسات، سجلت المصرية والعربية صافي بيع بقيمة 20.44 مليون جنيه و10.12 مليون على التوالي، وسجلت المؤسسات الاجنبية صافي شراء بقيمة 11.79 مليون جنيه.

