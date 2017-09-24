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بنـــوك
متوسط عائد أذون 266 يومًا يهبط 0.91 نقطة مئوية
الأحد 24 سبتمبر 2017 04:36 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
هبة محمد
كشف البنك المركزي عن هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 266 يوماً 0.91 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم، محققاً 17.746%.
وأوضح الموقع الإلكتروني للبنك أن أدنى عائد على العطاء تراجع 1.19 نقطة مئوية، ليصل إلى 17.75%، كما خسر أعلى عائد 0.71 نقطة، مسجلاً 17.939%، وغطت البنوك العطاء مرتين بواقع 12.7 مليار جنيه عبر 290 عرضاً، فيما حصلت وزارة المالية على 8.6 مليار جنيه بزيادة 2.1 مليار جنيه القيمة المطلوبة بواقع 6.5 مليار جنيه.
ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.
كما أشار الموقع الإلكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.40 نقطة إلى 18.459%، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 12.4 مليار لتتم تغطية العطاء ضعف قيمته، عبر 291 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 224 عرضاً بقيمة 7.6 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار عن القيمة المستهدف الحصول عليها عند 6.250 مليار.
كان متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوماً خسر 0.95 نقطة مئوية خلال تعاملات الاربعاء الماضي، محققاً 17.868%، كما انخفض متوسط العائد على أذون 182 يوماً 0.67 نقطة إلى 18.4% خلال العطاء نفسه.
ويواصل العائد على أدوات الدين رحلة الانخفاض التي بدأها في يونيو الماضي بعد ارتفاع معدل إقبال الأجانب للاستثمار في تلك الأدوات، خاصةً بعد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة.
البنك المركزى
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