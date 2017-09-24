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بورصة وشركات
السويدى اليكتريك تعلن توزيعًا نقديًا 8 جنيهات للسهم
الأحد 24 سبتمبر 2017 03:47 م
السويدى اليكتريك
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السويدى اليكتريك
رجب عزالدين
أعلنت شركة "السويدى اليكتريك"، عن توزيع نقدى بقيمة 8 جنيهات للسهم، ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 4 أكتوبر الجارى.
ومن المقرر بدء صرف التوزيع اعتبارًا من 9 أكتوبر الجارى، وفقاً لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأحد.
وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية -الأسبوع الماضى- قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة السويدي إليكتريك من 2.23 مليار جنيه إلى 2.18 مليار جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة.
ويبلغ رأسمال الشركة قبل التخفيض 2.23 مليار جنيه، موزعًا على 223.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
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