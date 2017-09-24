الاتحاد الأوروبي ينظم بروكسل الثانى لدعم مستقبل سوريا

الاتحاد الأوروبي

هاجر عمران :



أعلنت فديريكا موغيريني الممثلة العليا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبى سينظم مؤتمر بروكسيل الثاني لدعم مستقبل سوريا و المنطقة في ربيع العام المقبل 2018.



جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعالية رفيعة المستوى حول الأزمة السورية على هامش انعقاد الدورة الثانية و السبعين للجمعية العامة في نيويورك.



وقال بيان للاتحاد الأوروبى فى مصر : "سيكون مؤتمر عام 2018 بمثابة متابعة لمؤتمر بركسل 2017، كما سيهدف إلى الحفاظ على انتباه المجتمع الدولي و استجابته للأزمة السورية على رأس جدول الأعمال الدولي و تشجيع التنفيذ الكامل للالتزامات المُعلنة في بركسل العام الحالى".



و تشمل الالتزامات المعلنة استمرار دعم العملية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل حلّ سياسي تفاوضيّ ينسجم و قرار مجلس الأمن الأممي 2254، و ضمان تلبية احتياجات السوريين ذات الصلة داخل سوريا و في بلدان الجوار.



و قالت فديريكا موغيريني: "تبقى سوريا أولوية أولى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، و هو المانح الإنساني الرئيس بالنسبة إلى السوريين داخل سوريا و في المنطقة ، و نحن من يدعم السوريين و نُبدي استعدادنا لتقديم المزيد من المساعدة، لنرى كيف بإمكاننا مدّ يد العون من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تمّ خفض العنف فيها و بدء العمل على إعادة الإعمار، فقط لدى التوصّل إلى اتفاق سياسي في جنيف.



وأضافت : و لهذا سنستضيف مؤتمر بروكسيل الثاني في فصل الربيع القادم، و بهذه الطريقة، سنطلق عملية بروكسيل التي من شأنها أن تضع قدراتنا في خدمة الشعب السوري ، بما يشمل أولئك الذين ما زالوا داخل سوريا و أولئك الموجودين في المنطقة".



و قال المفوّض كريستوس ستليانيدس : "يستمر الصراع في سوريا في تسبيب معاناة هائلة لملايين الناس داخل سوريا و عبر المنطقة. ما زال الصراع يتّسم بنسبة عالية من غياب الحماية بالنسبة إلى المدنيين و استخفاف بالقانون الدولي الإنساني و عرقلة إيصال المعونات الإنسانية .. المجتمع الدولي بحاجة إلى متابعة تلبية احتياجات المدنيين الإنسانية و متطلبات الصمود الأكثر إلحاحاً".



و سيستمرّ الاتحاد الأوروبي في حشد جميع ما أوتي من موارد، السياسي منها و الدبلوماسي و الإنساني، دعماً لعمل الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة و المساعدة في ترسيخ الاستقرار و التخطيط ما بعد التوصّل إلى اتفاق و متابعة تأمين المعونة الجوهرية بشقيها الإنساني و غير الإنساني للشعب السوري و المجتمعات المُضيفة.



وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الرئيس من أجل السوريين، فقد بلغت قيمة ما حشده من تمويل على نحو جماعيّ قرابة 10 مليارات يورو، فى هيئة مساعدات إنسانية و تنموية و اقتصادية، إضافة إلى مساعدات ترسيخ الاستقرار من أجل السوريين داخل سوريا و في بلدان الجوار منذ اندلاع الصراع.

