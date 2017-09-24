طارق شبل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا

نجوى عبد العزيز



وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تصعيد المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية، خلفًا للمستشار حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، والذي تم إعارته إلى دولة الكويت، في مجلس الأمة الكويتي.



يذكر أن المستشار طارق شبل تم انتدابه باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



كما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة، على تعيين المستشار طارق عبد الحميد رئيسًا لهيئة المفوضين، خلفًا للمستشار طارق شبل.