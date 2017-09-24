EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
طارق شبل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية
الأحد 24 سبتمبر 2017 03:10 م
المحكمة الدستورية العليا
أخر الأخبار
المحكمة الدستورية العليا
نجوى عبد العزيز
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تصعيد المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية، خلفًا للمستشار حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، والذي تم إعارته إلى دولة الكويت، في مجلس الأمة الكويتي.
يذكر أن المستشار طارق شبل تم انتدابه باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة، على تعيين المستشار طارق عبد الحميد رئيسًا لهيئة المفوضين، خلفًا للمستشار طارق شبل.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا