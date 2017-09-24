أبو الغيط يبحث مع الأمم المتحدة سبل معالجة أزمات المنطقة

أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،

ياسمين فواز



التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية -اليوم الأحد- في إطار مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحالية الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع انطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.



وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول تطورات تفعيل اتفاق التعاون الموقع بين الجامعة العربية والأمم المتحدة العام الماضي، وذلك في إطار السعي لتدعيم أواصر التعاون بين المنظمتين في العديد من المجالات الهامة على غرار منع وتسوية المنازعات، ومكافحة الأرهاب، وحفظ وبناء وصنع السلام، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ومساعدة اللاجئين والنازحين، وغيرها من مجالات التعاون الهامة والتي تستهدف التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة على المستوى الإقليمي العربي.



وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد نقاشات هامة بين المسئولين حول مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، يأتي على رأسها التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والأوضاع في العراق.



واتفقا في هذا الصدد على ضرورة أن تشهد الفترة القريبة المقبلة تعبئة المزيد من جهود المجتمع الدولي من أجل دفع الطرف الإسرائيلي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية والعودة لطاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، إضافة لضرورة العمل بقوة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، خاصة في ظل ما ولدته من تصاعد في ظاهرة الإرهاب والتطرف ومن آثار وتداعيات إنسانية واسعة.



وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص على الإشارة إلى أن الجامعة العربية تسعى للانخراط بقوة مرة أخرى في تناول الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، مع ترحيبها بما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة من ادوار إيجابية في التعامل مع هذه الأزمات، معرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل والتشاور مع السكرتير العام ومع مبعوثيه الخاصين المعنيين بالتطورات المختلفة في المنطقة العربية.