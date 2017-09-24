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اقتصاد وأسواق
أستاذ أعصاب: عدد مرضى الزهايمر مرشح للمليون
الأحد 24 سبتمبر 2017 02:11 م
مريض الزهايمر
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مريض الزهايمر
أحمد صبرى
قال الدكتور أحمد عبدالعليم، أستاذ المخ والأعصاب، إن عدد المصابين بمرض الزهايمر يزيد عن 300 ألف مريض، ومن المرشح للزيادة إلى مليون شخص بحلول عام 2050.
وأوضح عبدالعليم، فى كلمته بمؤتمر التوعية بالزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، أن المرض لايوجد له علاج شافى لكن العلاجات الحالية لديها القدرة على إبطاء ظهور الأعراض وتوفير جودة حياة الفرد.
وأكد أن أهم أعراض المرض تتلخص فى النسيان للأحداث القريبة، مثل نسيان مواعيد الوجبات وخلل فى الذاكرة القريبة، وارتفاع الضغط، إضافة إلى وجود عوامل جينية مثل وجود تاريخ للمرض فى عائلة هذا المريض.
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