لجان لمتابعة مدارس مطروح مع بدء العام

علاء أبو زيد يتفقد مدارس مطروح

معتز محمود



شدّد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ضرورة تشكيل لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال التواصل البناء مع مجلس الأمناء والآباء بمدراس المحافظة، حرصاً على تحقيق عام دراسى متميز والانضباط والجدية منذ اليوم الأول لبداية العام مع المتابعة المستمرة لانتظام منظومة العملية التعليمية قبل الجامعية بالمحافظة.



وتفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى اليوم الاول لبدء العام الدراسى الجديد عددا من ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى الانضباط ومراجعة الاستعداد وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.



وشملت جولة المحافظ مدارس "وادى ماجد الاعدادية بنين - والاعدادية بنات -والثانوية بنات - وزاهر جلال " حيث تفقد الفصول واستمع لشكاوى الطلاب عن أى مشكلات تواجههم مع بدء الدراسة، كما تفقد معامل الحاسب الآلى بالمدارس ودورات المياه.



ووجه المحافظ لمدير مديرية التربية والتعليم بدعم جميع مدارس المحافظة بأجهزة الحاسب الالى اللازمة بحيث يتمكن جميع الطلاب من استخدام اجهزة الحاسب نظرا لما يمثلة ذلك من اهمية فى حياتهم المستقبلية بالاضافة الى التنسيق ووزارة التربية والتعليم لسرعة وصول الكتب الدراسية التى لم تصل



واكد المحافظ على أولوية الاهتمام بالتعليم، مع تحفيز الطلاب على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، مع بداية العام الدراسى الجديد، مما سيساهم فى تفوق طلاب مطروح ودخول كليات القمة لسد العجز فى التخصصات التى تعانى المحافظة من نقصها، موكدا أن مطروح لن تبنى إلا بأبنائها لمواكبة الطفرة التنموية التى تشهدها حالياً والتى سيشعرون بعائدها قريباً.



واضاف أنه تم هذا العام توفير عدد من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة لابناء مطروح باجمالى 70 منحة تيسيرا على ابناء المحافظة ولضمان دخول اكبر عدد منهم كليات القمة.



ورافق المحافظ فى جولته المهندس علاء عبد الشكور سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من العمد والمشايخ ورابطة شباب مطروح.

