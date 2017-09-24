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سيـــاســة
برلماني يطالب بإنشاء صندوق لمشاريع البنية التحتية
الأحد 24 سبتمبر 2017 01:40 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز:
انتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، استمرار انقطاع مياه الشرب عن الدائرة بشكل مفاجئ، دون سابق تنويه، وأشار إلي ضرورة الإعلان عن مواعيد قطع المياه والمناطق التي سيجرى فيها عمليات تطهير وصيانة للخطوط، حتى يتمكن المواطنين من اتخاذ احتياطاتهم.
واقترح وضع مادة في قانون البناء يتم بناء عليها إنشاء صندوق لمشاريع البنية التحتية، وتُحصل فيه المخالفات، واستخدام العائد لإعادة تأهيل الشبكات.
وأوضح أن العجز المائي بمحافظة الجيزة يتراوح بين 200 إلي 300 ألف متر مكعب، مما يهدد المحافظة بالعطش بحلول صيف 2018.
وأكد أن البناء المخالف من الأسباب الرئيسية المتسببة في تهالك شبكات المياه، لعدم قدرة البنية التحتية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وهو ما يتطلب عقاب رادع لمخالفات البناء، وعدم التهاون مع النمو العمرانى غير المخطط، للحد من الضغط علي المرافق العامة للدولة.
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