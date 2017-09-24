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بورصة وشركات
أوراسكوم : لا وجود لأحداث غير معلنة أثرت على السهم
الأحد 24 سبتمبر 2017 01:05 م
أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66
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أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66
رجب عزالدين:
نفت شركة أوراسكوم للفنادق وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، أثرت على سعر السهم خلال الفترة الماضية، جاء ذلك فى بيان أرسلته اليوم الأحد, للرد على استفسارات البورصة.
وقالت الشركة إن سعر السهم ارتفع بنسبة 31.24% خلال فى الفترة من 5 - 19 سبتمبر من 11.46 جنيه إلى 15.04 بزيادة 3.58 جنيه.
وأشارت إلى أن مضاعف ربحية السهم فى 19 سبتمبر، بلغ 16.76 مرة ، كما بلغ مضاعف ربحية القطاع فى نفس الفترة 13.3 مرة .
وصعد سهم أوراسكوم للفنادق خلال الأسبوع الماضى، لأعلى مستوى في أكثر من 31 شهرا (منذ فبراير 2015).
ورفعت "فاروس" للأبحاث القيمة العادلة لسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية عند 27.82 جنيه، مع الحفاظ على زيادة الوزن.
وأشارت "فاروس" في مذكرة بحثية الأسبوع الماضى إلى أن توصيتها تعتمد على الأراضي المتبقية والفنادق، لافتة إلى أنها كانت قد حددت القيمة العادلة للسهم عند 17.05 جنيه في نوفمبر 2016.
أوراسكوم للانشاءات
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