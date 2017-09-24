وزيرة الاستثمار تنهى أزمة مصنع إنتاج أدوات مكتبية

سحر نصر لعمرو أديب

أحمد عاشور



زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، اليوم الأحد، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة.



وأكدت الوزيرة، أنها حريصة من زيارتها للمنطقة هو الاستماع إلى مشاكل المستثمرين والعاملين فيها، مشيرة إلى أن الوزارة تضع فى أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.



وذكرت الوزيرة، أن الوزارة ترغب فى تحسين وتطوير عمل المناطق الحرة العامة والخاصة، داعية العاملين إلى ضرورة إبراز قصص النجاح التى قامت بها المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.



وزارت الوزيرة، مصنع منترا لإنتاج الأدوات المنزلية والمكتبية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وكان فى استقبالها هانى قسيس، رئيس مجلس إدارة الشركة.



وأوضحت الوزيرة، أنها جاءت إلى المصنع استجابة للخطاب المرسل من هانى قسيس اليها صباح اليوم، لتوقف دخول منتجات مصنعه إلى السوق المحلية، مشيرة إلى أن اولوياتها هى ازالة اى معوقات تواجه عمل اى مستثمر فى مصر، وتنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحل أى مشكلة تواجه عمل المستثمرين.



وقامت الوزيرة، بجولة فى المصنع، والتقت بعدد من العاملين به، وأوضح هانى قسيس، أن استثمارات شركته تبلغ 100 مليون دولار، وتوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ويعتزمون ضخ 100 مليون دولار جديدة، من خلال انشاء مصنع جديد على مساحة 40 الف متر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر لصناعة الآثاث، باستثمارات 50 مليون دولار، ومصنع ثاني لانتاج الاحذية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 50 مليون دولار، مما يساهم فى الوصول إلى نحو 10 الاف فرص عمل، منهم 60 % من السيدات، بالاضافة إلى التوسع الحالي فى مصنع منترا للأدوات المكتبية، والدخول فى أسواق عالمية جديدة.



وقدم "قسيس" شكره وتقديره، بسرعة استجابة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى مشكلته وجهودها فى تحسين بيئة الاستثمار، وإزالة أى معوقات تواجه عمل شركته فى مصر، مشيرا إلى أن مشكلة مصنعه تتمثل فى عدم قدرته على دخول منتجاته إلى السوق المحلية، مما تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الأدوات المكتبية تزامنًا مع بداية الموسم الدراسى.