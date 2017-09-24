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استثمار
نصر: رئيس البنك الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
الأحد 24 سبتمبر 2017 12:30 م
سحر نصر لعمرو أديب
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سحر نصر لعمرو أديب
أحمد عاشور :
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، إن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، وما زالت تمضي قدما في تنفيذه وذلك خلال اجتماع مشترك تم عقده في نيويورك، على رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك أثناء مشاركة وزيرة الاستثمار في ورشة عمل نظمها البنك الدولي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع مع رئيس البنك الدولي في نيويورك، ناقش محفظة التعاون المشتركة والبالغة 8 مليارات دولار من بينها مليارا دولار للقطاع الخاص و6 مليارات للمشروعات الحكومية.
وأكدت أنها حريصة علي تحقيق الشراكة المتكاملة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلي أنه تم إطلاق مبادرة تنمية مشروعات ريادة الأعمال، و من بينها مشروع "شركتك فكرتك" بمشاركة من القطاع الخاص وبرنامج الأمم المتحدة.
سحر نصر
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