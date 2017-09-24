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بورصة وشركات
آموك تعلن توزيعًا نقديًا 85 قرشًا للسهم على قسطين
الأحد 24 سبتمبر 2017 11:59 ص
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
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شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
رجب عزالدين
أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – آموك، عن توزيع نقدى بواقع بواقع 0.85 جنيه للواحد، تصرف على قسطين.
ومن المقرر صرف القسط الأول وقميته 0.55 جنيه للسهم، اعتبارًا من 18 أكتوبر المقبل، كما سيتم صرف القسط الثانى وقيمته 0.30 جنيه من 11 يناير 2018، وفقًا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأحد.
ومن المقرر انتقال الحق فى اتوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 15 أكتوبر.
ورفعت الجمعية العامة العادية للشركة فى وقت سابق قيمة التوزيع النقدى المقترح على المساهمين إلى 731.8 مليون جنيه، بواقع 85 قرشًا للسهم بدلاً من 75 قرشًا.
ويبلغ رأسمال أموك 861 مليون جنيه، موزعاً على 861 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.
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