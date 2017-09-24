مصر تقود جهود المصالحة الليبية

بعد يأس طال بالليبيين لنحو ست سنوات - مصر خلالها فى دائرة الخطر لا تزال - لم تعد لديهم طاقة لاحتمال المزيد من الوعود بمرحلة انتقالية جديدة، بل إلى نقلة نوعية تمثل ضرورة نحو مأسسة الدولة، ما يتطلب معالجات وسطية بين المساومات والتفاهمات الجارية محلياً، فيما الأوضاع الأمنية مازالت على هشاشتها.. والأوضاع المعيشية لليبيين تزداد صعوبة كل يوم، سواء فى الشرق الليبى الذى يتمتع - بفضل الجيش - بالأمن المفروض أو فى بعض الأماكن الغربية التى يسود فيها نوع من الأمن الهش المؤمَّن من خلال التفاوض اليومى شبه الدائم بين سياسيين ورجال أعمال وبين المجموعات المسلحة، أو فى الجنوب حيث الأمن غير موجود تقريباً، وهى أمور أمنية وسياسية تشى بغياب الخطاب الوطنى العام.. لصالح محاصصات مؤسسية وقبلية ومناطقية وبترولية وفيما بين الفرقاء المسلحين، دون وجود فرصة نحو اتفاقات تطبيقية لجمع الشمل الليبى على شبه قارة «نحو ستة ملايين نسمة» يبلغ حجمها مرة ونصف مساحة مصر «المتاخمة»، ما يفرض ضمناً إعطاء فرصة لكل الأطراف الليبية - بمن فيهم الملكيون والقذافيون - للدخول كأطراف إضافية فى «اتفاق الصخيرات» ديسمبر 2015.. ليصبح المرجع الأساسى للكل، كمدخل للعودة إلى الخطاب الوطنى العام الذى من المزمع أن ينعقد بشأنه مؤتمر تحت قيادة الأمم المتحدة - لإقراره - ما يشكل انطلاقه عملية لـ «خطة العمل من أجل ليبيا».. يؤمل تطبيقها خلال سنة، وبدعم للدور الأممى من جانب دول الجوار الليبى، مصر، تونس، الجزائر.. لرعاية الحل السياسى للأزمة الليبية.



فى هذا السياق، كان من الطبيعى أن تتصدر المسألة الليبية الجهود الجارية على هامش الدورة الحالية للأمم المتحدة، حيث التأم لمحاولات تسويتها - لأول مرة - عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية بالأزمة.. وفى مقدمتهم الرئيس المصرى، مستندين فى مساعيهم إلى توصيات مؤتمر الصخيرات الذى يمثل الأساس الوحيد المقبول من معظم الأطراف فى شأن أى تسوية شاملة فى ليبيا، ذلك فى ظل تراجع ملموس لأعمال العنف فى الشهور الأخيرة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية - برعاية مصرية - ما يساعد على استعادة الاستقرار.. حال انتظمت الجهود الدولية والأممية لإنجاز التسوية السياسية المرتقبة .. بالتزامن مع انتهاء المرحلة الانتقالية للاتفاق السياسى 17 ديسمبر المقبل، خاصة مع المشاركة الإيجابية لقادة المؤسسات والقبائل الليبية الفعالة، ما يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام 2018، الأمر الذى يتوقف نجاحه من عدمه على مواجهة جماعات الإرهاب المتطرفة، حيث يُناط بالجيش الليبى دور مهم فى هذا الشأن.. شرط توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهمته فى استمرار الضغط الميدانى على جميع جماعات العنف المسلح، ولكل من يدعمها، ذلك بالتوازى مع العمل على تكريس زخم الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى مصالحات جارية - مجتمعية وقبلية - بين أبناء الشعب الليبى.