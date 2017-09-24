محادثات مصرية هندية لتعزيز التجارة الثنائية

سفير الهند لدى مصر سانجاي باتشاريا

سمر السيد وهاجر عمران:



قال سفير الهند لدى القاهرة، سانجاي باتاتشاريا، إن هناك محادثات تجرى عن قرب مع الحكومة المصرية لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين وتنويع الميزان التجارى ليتضمن منتجات زراعية وصناعية وغذائية علاوةً على تدشين نظام تجارى أكثر سهولة وحرية لدخول المنتجات فى الأسواق، وأرجع ذلك إلى أن معدلات التبادل التجارى الحالية منخفضة بالمقارنة مع أعلى رقم حققته قبل اندلاع ثورة 25 يناير وهو 5.5 مليار دولار لتسجل بنهاية العام الماضى نحو 3.3 مليار.



ويشار إلى التبادل التجارى بين مصر والهند كان قد سجل نهاية العام 2016/2017 نحو 3.23 مليار دولار منها 240 مليون منسوجات.



وأضاف باتاتشاريا فى تصريحات لـ"المال"، أن غالبية الميزان التجارى لكلتا البلدين يتركز على السلع البترولية وبالتالى فان تأثر اسعارها عالميا بالسلب أو بالإيجاب سيكون له صداه على تراجع أو ارتفاع حجم التجارة الثنائية.



وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قدالتقى مع نظيره الهندى ناريندار مودى على هامش اجتماعات تجمع البريكس التى استضافتها مدينة شيامين الصينية فى الشهر الماضى، لافتا الى أن رئيس وزراء الهند متحمس لزيارة القاهرة ويتم التحضير للزيارة حاليا.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتفق خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره الهندي ناريندرا مودي على هامش اجتماعات البريكس على عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة والإعداد الجيد لزيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة.



أكد باتاتشاريا أنه فى حال حدوث الزيارة فانها ستتضمن الكثير من المناقشات فى الشئون الخارجية والاقتصادية بجانب الأمور المتعلقة بالأمن والدفاع، غير أنه لم يرد الكشف عن الموعد المتوقع لها.



واشار إلى أن هناك تحضيرات تجرى حاليا لفعالية تتعلق بالسياحة العربية الهندية، والمقرر أن يتم تنظيمها 25 من شهر سبتمبر الجارى بحضور مسئولين مصريين وهنود، لافتاً إلى أن السياحة الهندية لمصر تعتبر تاريخية أى تتركز على زيارة المقاصد السياحية الاثرية كالأهرامات بجانب الذهاب لمدن الاقصر وأسوان بينما تنخفض الأعداد الوافدة للمنتجعات المطلة على البحر الأحمر كالغردقة وشرم الشيخ.



وذكر أن هناك مكتب سياحى مصرى تابع للحكومة فى مدينة بومباى الهندية يعتنى بتنشيط السياحة الوافدة لمصر، لافتا إلى أن عام 2010 شهد اعلى معدل للسياح الهنود للمقاصد السياحية المصرية وسجلت الاعداد قرابة الـ 50 ألف سائح ؛ لكنها ما لبثت أن انخفضت عقب اندلاع ثورة 25يناير مسجلة 20الف حاليا.



وفيما يتعلق بتاثر الحركة السياحية المصرية حاليا جراء العمليات الإرهابية، قال إن كل الدول تأثرت من الارهاب وقد عانت الهند لسنوات من المتطرفين، مشيراً إلى أن بلاده لم تفرض أى حظر سفر لسائحيها بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية كما فعلت بعض الدول الأخرى، خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء فى عام 2015.



وتابع: دائما أخبر المواطنين الهنود بضرورة زيارة مصر وأن هناك الكثير من العادات والتقاليد المشتركة، لافتا إلى أن مصر مستقرة الآن سياسيا كما أنها متماسكة وقوية على المستوى الاجتماعى، وهى أمور كلها تعتبر محفزة للمستثمرين.