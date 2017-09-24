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استثمار
الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم مصر وإشراك الشباب والمرأة
الأحد 24 سبتمبر 2017 11:29 ص
الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة تختار البورصة المصرية كنموذج للتواصل الفعال مع أطراف السوق
الأمم المتحدة
المال - خاص
أكدت راندى أبو الحسن، مسئول برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، أن مخرجات مؤتمر اديس أبابا تؤكد على أهمية تعبئة القدرات والامكانيات والحاجة إلى إشراكات قوية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل، التى ينظمها البنك الدولى، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة والسفارة البريطانية.
وأضافت أبوالحسن، أن برنامج الأمم المتحدة ملتزم بدعم مصر وإشراك الشباب والمرأة فى التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة محددة فى رؤية مصر 2030، وتمويل استثمارات التنمية المستدامة تصل إلى 35 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن تأثير الاستثمار جذب كثير من المؤسسات الدولية والمحلية، خاصة فى ظل جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المتعلقة بتهيئة بيئة الاستثمار، وإشراك الشباب والتمكين الاقتصادى والاجتماعى لهم وتوفير الخبرات الدولية والمحلية لهم.
الأمم المتحدة
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