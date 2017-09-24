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بنـــوك
التعويم يعزز مكاسب البنوك من العملات الأجنبية
الأحد 24 سبتمبر 2017 11:10 ص
البنوك المحليه
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❐ ABC يحقق أعلى معدل نمو فى هامش أرباح البيع والشراء بنحو 611.9% والإمارات دبى الوطنى الأقل
❐ «الأهلى الكويتى» يتحمل خسائر بأكثر من 3 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة
هبة محمد
نجح عدد كبير من البنوك فى تحقيق مكاسب كبيرة من تداول العملات الأجنبية، بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، واستقطاب العملاء لتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى وبيعها للجهاز المصرفى.
ورصدت «المـــال» عينة من 10 بنوك، توضح بند أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بالقوائم المالية الخاصة بها، وهى التجارى الدولى، QNBالأهلى، كريدى أجريكول، الإسكندرية، الإمارات دبى الوطنى، باركليز، SAIB ، فيصل، ABC- مصر، وبنك الأهلى الكويتى "بيريوس سابقا".
ووصل سعر الدولار إلى أكثر من 17 جنيها، مقابل 8.88 جنيه، قبل تحرير سعر الصرف، بجانب رفع البنك المركزى سعر العائد على "الكوريدور" بنحو 600 نقطة أساس خلال فترة المقارنة، بنحو 100 نقطة فى يونيو 2016 و300 فى نوفمبر الماضى، و 200 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى مايو 2017.
وأوضح الرصد أن تلك البنوك حققت معدلات نمو فى الربحية الناتجة عن التعامل فى أوراق النقد الأجنبى، بنسب تراوحت بين 51 و611 % نهاية يونيو الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، فيما كشفت القوائم المالية للبنك الأهلى الكويتى عن تحمله خسائر بنحو 3.043 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل ربحية محققة بواقع 2.143 مليون فى الفترة المقابلة، حسبما أظهر بند أرباح تقييم أرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية بغرض المتاجرة والتعامل فى العملات الأجنبية.
وأصدر البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى قراراً بتحرير سعر الجنيه، وحدد وقتها السعر الاسترشادى لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لكنه قفز بعد ذلك ليسجل مستويات عالية وصلت إلى 20 جنيها، قبل أن يتراجع سريعاً لـ 19 وانخفض تدريجياً فى الفترة اللاحقة إلى أن استقر عند 60. 17 جنيه.
وساهم ذلك فى استعادة الجهاز المصرفى للعملات الأجنبية، بعد أن خرجت حصيلة النقد الأجنبى إلى السوق الموازية سواء بالداخل أو إلى بعض البلدان الأخرى، فى الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف، وترك «المركزى» للبنوك الحرية فى تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، وهامش الربح منها وفقاً لآليات العرض والطلب بالسوق.
وتشير القوائم المالية للبنك التجارى الدولى، إلى أن أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بلغ 381.8 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، بزيادة 225 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضى، ليعتبر أعلى البنوك ربحية من هذا البند من بين البنوك التى شملها الرصد.
كما تمكن بنك قطر الوطنى الأهلي QNB من تحقيق ربحية بالتعامل فى العملات الأجنبية، لتسجل أكثر من 90 مليون جنيه نهاية يونيو 2017، مقابل خسائر بنحو 25.8 مليون للفترة المقابلة، ونجح بنك «ABC-مصر» فى زيادة أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بنحو %611.9 لتصل إلى 10.9 مليون جنيه، مقارنةً بـ 1.5 مليون فى يونيو 2016.
ربحية البنوك
تعويم الجنيه
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