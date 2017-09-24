3.5 مليار جنيه أعمالًا مرتقبة لـ ABB من مشروعات الكهرباء

ناجى جريجى شركة abb

❐ الشركة تستهدف زيادة صادراتها بنسبة %10 إلى 35 دولة أفريقية وعربية

❐ مقاطعة «قطر» والأزمات فى سوريا والعراق وراء وقف التصدير إليهم

❐ المنافسة على توريد مهام بمشروعات قناة السويس والعاصمة الإدارية والمليون ونصف فدان

❐ أزمة فى توفير السيولة المحلية من البنوك.. وتخطى خسائر «التعويم» يحتاج إلى عامين



عمر سالم



تستهدف شركة ABB السويسرية العاملة بمجال نقل وتوزيع الكهرباء، أقتناص حجم اعمال بنحو 3.5 مليار جنيه تمثل %10 من خطة وزارة الكهرباء والطاقة والتى ستقوم بطرحها وتنفيذها الفترة خلال 3 سنوات، بأستثمارات تصل إلى 37 مليار جنيه.



وأعلنت وزارة الكهرباء عن خطط لتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الطاقة باستثمارات تصل إلى 37 مليار جنيه لمدة ثلاثة أعوام بتمويل من عدة بنوك محلية أبرزها «الاهلى ومصر» بالاضافة لمخطط لتحديث الشبكات الحالية لرفع القدرة الاستيعابية للشبكة القومية.



كشف المهندس ناجى جريجرى، المدير الإقليمى لمجموعة شركات «ABB» فى مصر وشمال ووسط أفريقيا - فى حوار لـ «المال» عن إن الشركة تستهدف لزيادة صادراتها بنحو %10 خلال الفترة المقبلة لتصل إلى %30 من اجمالى انتاجها مقارنة بـ %20 حالياً.



وأشار جريجرى إلى ان الشركة تقوم بالتصدير لنحو 35 دولة بقارتى أفريقيا وآسيا، كما تعمل على اقتحام العديد من الاسواق الجديدة خلال الفترة المقبلة وذلك لتوفير السيولة الدولارية لتمويل العمليات الاستيراديه للشركة خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى زيادة حجم اعمالها بالسوقين المصرى والخارجى.



وأضاف جريجرى أن هناك نظرة تفاؤلية من جانب المستثمرين نحو الاقتصاد المصرى فى ظل الخطوات التى تخطوها الحكومة والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية المنفذة منذ العام الماضى، وابرزها قانون الاستثمار، لاسيما وانه ينظيم العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية بشكل جيد، لافتا إلى أن الزخم الذى تشهده السوق المصرية حاليا فى صورة اهتمام عدد واسع من الشركات الأجنبية باقتحام هذا السوق دليل على فاعلية هذا القانون.



وقال ان ABB قامت بشراء مبنى جديد فى التجمع الخامس بتكلفة مالية تصل لنحو 150 مليون جنيه، مما يعكس ثقتها فى السوق المصرى، وتقوم منذ عام 2011 بتطوير مصانعها وتحديث خطوط الانتاج وعمل توسعات، كاشفاً عن انها لا تنوى أقتحام اى مجالات جديدة مثل تصنيع العدادات مسبوقة الدفع او الذكية نتيجة تشبع السوق المصرى بالشركات المتخصصة فى تلك الأنشطة.



ولفت جريجرى إلى ان مصر هى الدولة رقم 1 فى استثمارات الشركة بالمنطقة، مشيراً إلى ان ABB لديها مصانع فى مصر والسعودية وجنوب أفريقيا بالمنطقة، موضحاً أنها ضخت نحو 300 مليون دولار استثمارات بمصانعها فى مصر، كما قامت بإنشاء خطى أنتاج جديدين لإنتاج أكشاك توزيع الكهرباء خلال آخر 10 سنوات.



ولفت جريجرى عن ان الأزمة السياسية بين مصر ودول الخليج من جانب، ودولة قطر من جانب آخر، تسببت فى تجميد التصدير للسوق القطرية نتيجة التخوفات من عدم وصول البضائع او الحصول على مستحقات الشركة، كما ان الشركة تضررت نتيجة الاحداث السياسية فى ليبيا وسوريا واليمن، ولكنها تسعى لفتح مزيد من الأسواق لتعويض التراجع فى حجم الاعمال بتلك الدول.



وأوضح أن الدولة تقوم حالياً بتنفذ مشروعات ضخمة مثل العاصمة الادارية الجديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان بالاضافة إلى المشروعات العملاقة بقطاع الطاقة مثل خطوط توزيع ونقل الكهرباء، مما يساهم فى خلق استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل كبيرة وتشجيع للاستثمار الاجنبى والتصنيع المحلى فى نفس الوقت.



وأكد جريجرى ان قطاع الطاقة من افضل القطاعات بالسوق المصرية حاليا فهو يشهد تنفيذ مشروعات ضخمه لتوليد الطاقة، تخطت استثماراتها حاجز الـ 100 مليار جنيه بالاضافة إلى مشروعات النقل والتوزيع، ونجح فى جذب شركات جديدة للسوق المصرى ابرزها الشركات الصينية واليابانية والهندية وغيرها، ما خلق منافسة شرسة فى بين الشركات الأجنبية على هذا القطاع خصوصا.



وأضاف أن «ABB» تركز على مشروعات تنمية محور قناة السويس، و العاصمة الادارية الجديدة للمنافسة على أعمال البنية التحتية، وحصلت على عقود بالعاصمة الادارية عبر توريد محولات وحلول الطاقة.



أوضح ان الشركة تعمل بالمشروعات عن طريق المقاولين، وتقدمت بعدة عروض لتنفيذ مهمات بمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية، كما تسعى إلى المنافسة على جميع مشروعات الكهرباء التى سيتم طرحها على الشركات.



وأشار جريجرى إلى ان الشركة حصلت على عقود لتوريد منتجات لصالح مشروعات استصلاح المليون ونصف فدان وذلك للمحطات الشمسية التى يتم استخدامها فى تشغيل الأبار للاراضى، كما حصلت على اعمال فى منطقة توشكى وبالمزارع السمكية التى يتم إنشاءها فى نطاق قناة السويس.



وشدد جريجرى على ان عدم توافر السيولة المالية فى البنوك تعد ابرز المعوقات التى تواجه المستثمرين، مؤكداً ان الازمة لا تكمن فى تدبير العملة الاجنبية وانما فى السيولة بالجنيه المصرى، إلى جانب مشكلات فى الجمارك من تعقيدات وبيروقراطية وتأخر الأفراج عن بعض البضائع.