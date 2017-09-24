مجلس إدارة اتحاد التأمين الجديد يجتمع الأسبوع المقبل

علاء الزهيرى

كتب-ماهرأبوالفضل:



يشارك د. محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين المقرر عقده 3 أكتوبر المقبل.



وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن «عمران» أبدى اهتماما كبيرا بقطاع التأمين خلال مكالمة تليفونية معه بصفته رئيس الاتحاد.



وأشار إلى أن «عمران» طلب حضور أول اجتماع لمجلس إدراة الاتحاد لمناقشة خطة وبرنامج عمل الاتحاد، والتى سيقوم بعرضها رئيس الاتحاد على مجلس الإدارة المنتخب.



وأوضح «الزهيرى» أن «عمران» أبدى اهتماما كبيرا بالتعرف على المعوقات التى تحول دون نمو حجم أقساط سوق التأمين المصرية بالشكل المناسب، واعدا ببذل جميع الجهود الممكنة لتعزيز التعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، وإعداد التشريعات اللازمة التى تساهم فى تنمية وتطوير سوق التأمين المصرية.



ويتشكل مجلس إدارة اتحاد المصرى للتأمين، من كل من علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، رئيسا، ود. سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة "قناة السويس" لتأمينات الحياة، نائبا، وعضوية كل من أحمد عارفين، العضو المنتدب لـ«المصرية تكافل» ممتلكات، ومحمد مهران، العضو المنتدب لـ«أليانز»، وحسن درويش، العضو المنتدب لـ«رويال»، وعادل فطورى، العضو المنتدب لـ«وثاق»، وأنور ذكرى، العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى» بجانب د.عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للتأمين".



ويضم مجلس إدارة الاتحاد، كلا من عمرو شمس، العضو المنتدب لشركة "إيس"، وصلاح عبدالفتاح، العضو المنتدب للمصرية الإماراتية «ميتالكو»، و«إلينا بوتاروفا» العضو المنتدب لشركة "ميت لايف أليكو"، وسعيد الألفى، العضو المنتدب لـ«لدلتا» ود. أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة» ممثلا لشركات القطاع العام.