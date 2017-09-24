برلماني يطـالب باستدعاء وزير الإسكان بسبب 5 أزمات بالسويس

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلبا لرئيس مجلس النواب، باستدعاء وزير الإسكان صباح اليوم الأحد؛ بسبب 5 أزمات بالمحافظة فى عدد من الأحياء تهدد الآلاف من الأسر.



وأوضح بيان صادر من مكتب النائب أنه طلب استنادا وأعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية باستدعاء وزير الاسكان وإلقاء بيان عاجل حول 5 مشاكل وهي "معاناة سكان مدينتي السلام ( 1 – 2 ) المتكررة بسبب انقطاع مياه الشرب دون حل جذري والمغالاة فى قيمة تقديرات سعر الاستهلاك المنزلي".



إضافة إلى معاناة شباب السويس الذين يتسلموا وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة عتاقة أمام شركة (مصر/ ايران ) بسبب سوء تشطيب الوحدات السكنية وظهور رشح وتشققات تهدد السكان فضلا عن عدم الانتهاء من الخدمات الخاصة بالعمارات وإهمال وفساد فى تسليم من المقاولين.



وتابع النائب أن هناك معاناة لأبناء حي الجناين، بسبب عدم تنفيذ شبكات الصرف الصحي إلى 17 منطقة وتابع وقرية، الأمر الذي يزيد معاناة المواطنين من المناطق المحرومة من الصرف الصحي، إضافة إلى معاناة سكان حي الجمهورية بمدينة الصباح بالسويس، بسبب إهمال صيانة شبكات الصرف الصحي الأمر الذي أدي إلي غرق مداخل العمارات والمحلات التجارية مما يعرض المواطنين للأمراض ومخاطر الصحة العامة.



إضافة إلى معاناة مركز تدريب الكفاية الإنتاجية الجديد الذى تكلف 28 مليون جنيه، بسبب إهمال عمليات الربط والصيانة لإعمال الصرف الصحي ومياة الشرب، الأمر الذي يهدد المركز المذمع افتتاحه في عيد السويس القومي فى 24 أكتوبر الشهر القادم.