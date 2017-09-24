الصحة تطالب بأسماء الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية

الأدوية

أحمد صبري:



خاطبت وزارة الصحة نقابة الصيادلة، لموافتها بأسماء الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية تمهيدا لإيقاف تلك الشركات من قبل الإدارة المركزية للصيدلة.



وكانت الوزارة قد ألزمت جميع الشركات بسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الصيدليات بداية من يناير الماضي، إلا أن العديد من الشركات رفضت السحب والبعض الآخر تعنت ضد أصناف معينة.



ونص القرار الوزارى على أن تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق من الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة 12 شهرا، وبعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وإلا يقبل 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.



من جانبه قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن خطاب وزارة الصحة يعد "قرارا تاريخيا" مرجعا ذلك إلى أن جهود النقابة تكللت بإصدار قرار وزاري وملزم بسحب الأدوية ومعاقبة الشركات الممتنعة.



وأضاف عبيد أن جهود مجلس نقابة الصيادلة تتكاتف لجعل صيدليات مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم استصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية تلاها الاجتماع مع دولة معالي رئيس مجلس الوزراء، بحضور معالي وزير الصحة لعرض المشاكل المتعددة التي نعاني منها حتى جاء القرار التاريخي لمجلس الوزراء رقم (١/١٧/٠٨/١٦) والذي ينص علي (اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي شركة منتجة للأدوية تمتنع عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، علي أن يتولي السيد الدكتور نقيب الصيادلة إرسال خطاب إلي السيد الدكتور وزير الصحة والسكان بأسماء تلك الشركات).