الاستثمار الأوروبى يعرض مليار دولار على ميناء الإسكندرية

ميناء الاسكندرية

مدحت إسماعيل ومعتز محمود



علمت «المال» من مصادر حكومية، أن بنك الاستثمار الأوروبى تقدم بعرض لميناء الإسكندرية لتدبير نحو مليار دولار، لتمويل مشروعين داخل أراضى الهيئة.



وبحسب المصادر، فإن المشروعين يتضمنان إنشاء منطقة مكملة لميناء الإسكندرية على مساحة 400 فدان، ويصل حجم التمويل المعروض من البنك للمشروع بنحو 450 مليون دولار، سيتم توظيفه فى تنفيذ البنية التحتية للمنطقة، على أن يتم طرحها فيما بعد أمام القطاع الخاص على مساحات متفاوتة.



وأضافت أن المشروع الثانى الذى سيموله البنك هو إنشاء رصيف بطول 2500 متر طولى، من خلال اتاحة 600 مليون دولار، مشيرة إلى أنه لن يتم البدء فى تنفيذه إلا بعد التأكد من وجود مشغل جاد من المستثمرين، لضمان استرداد تكاليف التشغيل.



ولفتت إلى أن تمويلات بنك الاسثمار الأوروبى هى عبارة عن قروض ميسرة وبفائدة بسيطة، وأنه جارٍ التفاوض على نسبتها وعدد سنوات السماح وآليات السداد، مضيفة أن البنك عرض أيضا تقديم مساعدات فنية خلال تنفيذ المشروعين، فى إطار تبادل الخبرات بين الجانبين دون مقابل.



وشهد الدكتور هشام عرفات الثلاثاء الماضى مراسم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، بين هيئة الميناء وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات الوزارة، وكذلك عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة بين ميناء الإسكندرية وشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة.



وقال عرفات إن الدراسات التقديرية أشارت إلى أن مشروع الجراج متعدد الطوابق تبلغ تكلفته 285 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذه 18 شهرًا من تسليم الموقع للشركة المنفذة.



ولفت إلى أن المشروع يُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، وتُعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، 3 منها للتخزين الجمركى تستوعب حوالى 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى 162 ألف سيارة.