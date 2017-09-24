إجراءات الإصلاح تقلص الاستثمارات الكلية إلى 520 مليار جنيه

هالة السعيد

❏ الحكومة تعيد هيكلة مهام العاملين بالجهاز الإدارى.. والسعيد: بدء نقل الوزارات إلى «العاصمة الجديدة» ديسمبر 2018



أحمد عاشور



تراجعت الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017 بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف، تأثرا بالإجراءات الإصلاحية التى طبقتها الحكومة منذ نوفمبر 2016.



كشفت الدكتور نهال المغربل نائب وزير التخطيط عن ان الحكومة كانت تتوقع تحقيق استثمارات كلية من القطاعين العام والخاص فى العام المالى المنتهى بنحو 570 مليار جنيه، غير أن إجراءات «تعويم الجنيه» وما تلاها من رفع أسعار الفائدة وخفض مخصصات الدعم أدى إلى تراجع الاستثمارات المنفذة لى 520 مليار جنيه، مشيرة إلى ان «التخطيط» تعمل حاليا على تدقيق أرقام الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المنتهى.



فى سياق آخر، طلب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من المحافظين والجهات الحكومية، إعداد حصر شامل للعاملين بالدولة، لتحديد الفائض والعجز فى الوظائف العامة، تمهيدًا لبدء برنامج «التدريب التحويلى» الذى يهدف للاستفادة من العمالة الزائدة، وسد احتياجات الوظائف الأخرى.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على هامش الجولة الميدانية للمشروعات التنموية بمحافظة الفيوم، أمس، إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمة، والاستفادة القصوى من العاملين به، والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف.



وذكرت أن الوزارة تخطط إلى بدء نقل مقار الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى ديسمبر من العام المقبل، على ان تبقى الوحدات الخاصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين فى أماكنها الحالية.



وكان رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع الوزيرة الأسبوع الماضى لبحث مخطط نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الجديدة.



من ناحية أخرى، اكدت السعيد أن وزارة الإسكان انتهت من إعداد التقرير المبدئى لمستحقات شركات المقاولات، وتعويضات فروق العملة الناتجة بعد تحرير سعر الصرف.