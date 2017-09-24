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اقتصاد وأسواق
باريس: مظاهرة احتجاجًا على إصلاحات سوق العمل
الأحد 24 سبتمبر 2017 05:43 ص
مظاهرة احتجاجاً على إصلاحات سوق العمل
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مظاهرة احتجاجاً على إصلاحات سوق العمل
وكالات:
احتشد متظاهرون في شوارع باريس أمس السبت احتجاجاً على إصلاحات سوق العمل التي وقعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأفادت شبكة تلفزيون (بي إف إم تي في) بأن المظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف، ووصف السياسي اليساري جان لوك ميلانشون، الذي دعا إلى المظاهرة، ذلك التجمع الجماهيري بأنه نجاح.
وكان ما لا يقل عن 132 ألف شخص قد شاركوا أول أمس الخميس في مسيرة بجميع أنحاء فرنسا لليوم الثاني احتجاجاً على تخفيف قوانين العمل.
ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات يوم غد الإثنين، وسط دعوات للإضراب من جانب اتحادات عمالية، ولكن الحكومة أشارت بالفعل إلى أنها لن تتراجع.
وتسمح الإصلاحات العمالية التي وقعها ماكرون وصارت قانوناً أمس الجمعة بإعداد المزيد من شروط العمل والاتفاق عليها بين الشركات الفردية وموظفيها وليس على مستوى القطاع ككل.
فرنسا
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