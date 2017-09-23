مصاري تطلق خدمات شحن شبكة WE

الخط الرابع اتصالات وي WE

ياسمين فواز



قال محمد ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة مصاري، إن عملاء شبكة المحمول الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات (WE) سوف يتمكنون من القيام بعمليات شحن خطوطهم من خلال منافذ الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها ٥٠٠٠٠ منفذاً وذلك في إطار الاتفاق الذي تم عقده بين الشركتين.



وأكد ناجي أن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقة الإستراتيجية التي تربط مصاري بالشركة المصرية للاتصالات.



** خدمات أخرى



وأضاف ناجي أنه في إطار سعي الشركة إلى توسيع قاعدة الخدمات التي تقدمها للجمهور والتنوع فيها، فقد أطلقت الشركة مؤخراً خدمة تحصيل أقساط الوحدات السكنية.



وأوضح أن الشركة تشرفت الشركة بأن تكون أول تعاقدتها مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال؛ شركة الأهلي للتمويل العقاري المملوكة بالكامل للبنك الأهلي المصري، أحد أعرق البنوك المصرية.



وقد بدأت الشركة بالفعل في إتاحة الخدمة من خلال منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى خدمة سداد فواتير الكهرباء على مستوى مناطق جنوب القاهرة والإسكندرية وشمال القاهرة والبحيرة وسوف يتم قريباً إطلاق هذه الخدمة على مستوى جميع مناطق توزيع الكهرباء.



وأضاف ناجي أن الشركة قد تعاقدت مع جميع شركات الكهرباء بخصوص شحن كروت الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



وتابع "جاري حالياً الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية تمهيداً لإطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام. وذلك في إطار سعي الشركة القابضة للكهرباء في توسيع وتنويع قاعدة المنافذ المقدمة للخدمة بالتعاون مع شركة آي فايناس للتسهيل على المواطنين".



وأوضح ناجي أيضاً أن الربع الأخير من العام سوف يشهد إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة والتي يأتي في مقدمتها تحصيل فواتير استهلاك الغاز على مستوى العديد من محافظات الجمهورية وكذلك الإيداع والسحب من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك وشركات المحمول والتي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.



وأشار إلى أنه سيتم أيضا تقديم خدمة تحصيل أقساط القروض متناهية الصغر، مؤكداً على دعمها لتوجه الحكومة نحو دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر والشمول المالي.

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