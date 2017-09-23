الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، بنهاية التعاملات المسائية، تراجعًا بنحو 3 جنيهات للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للانخفاض.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 3 جنيهات ليسجل 635 جنيهًا للجرام، مقابل 638 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 545 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 ليسجل 733 جنيهًا للجرام، اليوم، مقابل 737 جنيهًا أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5088 جنيهًا، بدلًا من 5110، وسجلت الأوقية 1296 دولارًا بدلًا من 1299 دولارًا.