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طاقة
حقل ظهر سينتج 500 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية 2017
السبت 23 سبتمبر 2017 09:01 م
حقل بترول أرشيفية
أخر الأخبار
حقل بترول أرشيفية
بحسب تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل
خالد بدر الدين
أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم السبت إن حقل الغاز المصري الجديد العملاق ظُهر سيبدأ إنتاج 500 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجارى.
وأبلغ إسماعيل الصحفيين أن واردات مصر من الغاز الطبيعي تدور بين 10 شحنات و12 شحنة شهريا خلال فترة الذروة مضيفا أنها ستشهد تراجعا ”بنسب كبيرة“ فور بدء تشغيل الحقل الواقع في البحر المتوسط.
وذكرت وكالة رويترز إن مصر تسعى إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتستهدف وقف الاستيراد بحلول 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي
ومن المقرر أن يبدأ الحقل ظُهر الذي اكتشفته إيني الإيطالية عام 2015 وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز إنتاجه في ديسمبر القادم.
وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية الذي تتولاه شركة BP البريطانية
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