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سيـــاســة
البدلات تشعل سباق انتخابات نقابة الأطباء
السبت 23 سبتمبر 2017 08:40 م
انتخابات نقابة الأطباء المصرية
أخر الأخبار
انتخابات نقابة الأطباء المصرية
إيمان عوف
أشعل حديث البدلات المالية وتيرة الصراعات الانتخابية بين مرشحين بازرين بنقابة الأطباء، مع اقتراب موعد إجراء انتخاباتها الشهر المقبل.
وكانت نقابة الأطباء حددت مؤخرا، 13 أكتوبر المقبل انتخابات التجديد لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية عدا مقعد النقيب.
** البدلات سر الصراع
شن الدكتور، خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، هجوما حادا على الدكتورة مني مينا الامين العام للنقابة، والدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد متهما إياهما بتقاضي بدلات من موازنة النقابة بالمخالفة للقانون .
وقال خالد سمير، في تصريحات لـ"المال"، إنه تقدم اليوم بمذكرة لرئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.
وأضاف أن المذكرة "تطالب من اللجنة المشروفة توضيح رأيها من استمرار تلقى أحد المرشحين مقابلا ماليا من النقابة بدعوى تفرغ لوقت كامل (٦ أيام أسبوعيا) أثناء فترة الدعاية الإنتخابية مما يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتابع "نرجو تحديد أوقات العمل الرسمية لرقابة، ومنع إهدار أموال الأطباء، حتى يفصل القضاء فى مدى قانونية تفرغ اثنان من أعضاء المجلس دون تفرغ سكرتير عام النقابة صاحب الواجبات الإدارية رغم نص القانون على حتمية تفرغه فى حالة تفعيل مادة التفرغ".
** ألاعيب انتخابية لا تليق
ومن جانبها، قالت الدكتور، امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن ما يردده الدكتور خالد سمير، مجرد دعاية انتخابية ولا تليق بالأطباء.
وأكدت أن قانون النقابة أقر أنه يجوز للأمين العام، أو الأمين العام المساعد، أن يحصلوا على بدل تفرغ لإدارة شؤون أعضاء النقابة بدلا عن رواتبهم التي فقدوها من أجل التفرغ لخدمة زملائهم.
وأشارت إلى أن الدكتورة مني مينا تركت عملها وحصلت على أجازة بدون راتب من أجل القيام على مصالح الأطباء، والإشراف على لجنة الشكاوي التي لا تخص الأطباء فقط بل تخص كل المواطنين المصريين الذين يتلقون الخدمات الطبية.
وأضافت "النقابة استطاعت بجهود مني مينا ورشوان شعبان وغيرهم أن توفر آلاف الجنيهات للأطباء وللنقابة ومن يرغب في الاطلاع على ميزانية النقابة فهي متاحة للجميع".
وأنهت حسونة حديثها بالتأكيد على أن الأطباء أكثر وعيا من تلك الألاعيب الانتخابية.
وكانت نقابة الأطباء قد أوضحت، في بيان سابق لها، أن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها عام 2017، هي: أعضاء مجالس النقابات الفرعية: مقعدان أكثر من 15 سنة قيد ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.
وأشارت إلى أن الانتخابات تشمل أيضاً أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية: ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد وثلاثة أقل من 15 سنة قيد، وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة جغرافية كالتالى:
أ- منطقة القاهرة (تشمل محافظة القاهرة): مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد، (ويكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية).
ب- منطقة وسط الدلتا (تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية): مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الغربية).
ج- منطقة غرب الدلتا (تشمل الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح): مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء البحيرة.
وقالت النقابة إنه يشترط للترشح أن يتم التقدم للترشيح على مقاعد النقابات الفرعية بمقر النقابة الفرعية المختصة، على أن يكون المرشح مسجلا بالنقابة الفرعية المطلوب الترشح لها، ويتم التقدم للترشيح على مقاعد النقابة العامة بمقر النقابة العامة بالقاهرة،
ويتم التقدم للترشيح على مقاعد النقابة العامة (على مستوى المناطق) بمقر النقابة العامة بالقاهرة، على أن يكون المرشح مسجلا بإحدى النقابات الفرعية المطلوب الترشح عنها بذات المنطقة الجغرافية، ولنفس المستوى المطلوب في هذه الانتخابات.
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