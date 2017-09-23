تحركات عمالية لدعم النقابات المستقلة

ستتقدم، غدًا، أسرة طارق الكاشف الموظف بالضرائب العامة، ومحمد يسري الموظف بنفس الهيئة، بمذكرة للمحامي العام في القضية رقم 13764 لسنة 2018 جنح العمرانية المقيدة ضد

طارق إبراهيم فتحي أحمد الكاشف، ومحمد يسري بدر، حصلت المال على نسخة من المذكرة قالت فيها الأسرة إنه في فجر يوم 15/9/2017 داهمت قوة من مباحث الأمن الوطني منزل المتهم/ طارق إبراهيم فتحي أحمد الشهير بطارق الكاشف بعد أن قامت بكسر الأبواب واقتادته إلى مكان غير معلوم، وظل أهله يبحثون عنه حتى عثروا عليه في اليوم التالي في قسم شرطة العمرانية، وتبيّن أنه قد تحرر ضده وآخرين المحضر المذكور أعلاه والذي لم يكن يعلم عن مضمونه شيء إلا بعد أن عُرض على نيابة قسم العمرانية وفوجئ بالاتهامات الموجهة إليه والتي منها:



الانضمام الى جماعة شُكلت على خلاف القانون والتحريض على الإضراب عن العمل في مصلحة حكومية.



التهديد باستخدام القوة والعنف والارهاب لتنفيذ مشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام ومن شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المواطنين.



تعطيل السير في الطرق العامة والتحريض على التظاهر على خلاف أحكام القانون.



الانضمام إلى نقابة تدعو لمنع إحدى مؤسسات الدولة من مزاولة عملها.



وحيث إن ما وُجه إلى المتهم من اتهامات من قِبل النيابة شكل له صدمة كبيرة لأنه لا يوجد ثمة دليل أو حتى مجرد قرينة عليها، وذلك للأسباب التالية:



أولًا: أن حقيقة الواقعة هي أنه ومنذ شهر فبراير الماضي دأب السيد وزير المالية ونائبه للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب على الإدلاء بتصريحات تتضمن تشجيعًا لجموع العاملين في مصلحة الضرائب العامة، بأن هناك حافزًا دائمًا سوف يتم صرفه لهم، وقد أكد المذكورين في وسائل الاعلام أنه تم التعاقد مع شركة تسمى برومارك لوضع الحافز والذي سوف يفوق طموحات العاملين، وأن البدء في صرف الحافز سوف يكون في خلال شهر أبريل أو مايو 2017 على أقصى تقدير. وقد مر الموعد المحدد وبعده شهور دون قيام المسئولين بتنفيذ وعودهم بالصرف، مما خلق لدى العاملين الشعور بوجود تسويف ومماطلة، وخرجوا على صفحات التواصل الاجتماعي يعبرون عن سخطهم وغضبهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وخرجت دعواتهم التي تطالب بتنظيم وقفة احتجاجية على تكون طبقاً للدستور والقانون.



ثانيًا: أن الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها كانت بناءً على دعوة جموع العاملين بمصلحة الضرائب العامة وليست دعوة المتهمين أو أفراد بعينهم، وكانت مجرد ممارسة لحقهم الدستوري والقانوني، وكان الترتيب لها طبقًا لما رسمه القانون من إجراءات في هذا الخصوص.



ثالثًا: أنه بتاريخ 14/9/2017 تم توجيه إخطار للسيد مأمور قسم شرطة السيدة زينب من الاستاذة/ فاطمة فؤاد علي- بصفتها رئيس نقابة العاملين بالضرائب- للحصول على الموافقة الأمنية بتنظيم الوقفة المزمع تنظيمها يوم 19/9/2017 أمام مبنى مصلحة الضرائب الكائنة في 6 شارع حسين حجازي، قسم شرطة السيدة زينب، وذلك حسبما تنص المادة الثامنة من قانون التظاهر. وأنه في يوم 18/9/2017 تم الرد على الإنذار من السيد اللواء/ مدير أمن القاهرة بأنه يتعذر تأمين الوقفة في ضوء وقوعها بنطاق الحرم الأمن لمجلس النواب ويطالبهم فيه باختيار مكان آخر يتسنى دراسته أمنيًّا، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الوقفة المزمع تنظيمها احترامًا للقانون.



رابعًا: نؤكد حقيقة مهمة وهي أن المتهمين لا علاقة لهم بأي تيارات سياسية أو دينية، فهم لا ينتمون من قريب أو بعيد إلى حزب أو جماعة سياسية، كما لا تربطهم ثمة رابطة بأي جماعات إرهابية أو أخرى شُكلت على خلاف القانون، بل إن لهم مواقف مضادة صريحة ضد الجماعات المشار إليها.



الخلاصة أن الاتهامات الموجهة للمتهمين لا أساس لها فهي مجرد أقوال مرسلة لا يعضدها أي دليل أو حتى مجرد قرينة، وأن لها بواعث أخرى لا يعلمها سوى من قام بتحرير محضر الضبط وقام بكيل الاتهامات المرسلة للمتهمين. والحقيقة هي أنه في الوقت الراهن توجد موجة من تصفية الحسابات داخل مصلحة الضرائب العامة، وأن هناك حالة من التربص ببعض الموظفين ومنهم المتهمون لما لهم من دور في فضح الفساد المالي والإداري داخل المصلحة، فكل مَن لهم دور في هذا الخصوص تم استهدافه، سواء عن طريق الزج بهم فى تحقيقات إدارية ووقفهم عن العمل وتوقيع الجزاءات عليهم، أو بتبليغ الجهات الأمنية عنهم وتلفيق القضايا من أجل التخلص منهم.طالبت اسرة الموظفين النيابة العامة بسرعة الإفراج عن ذويهم.



في السياق نفسه عقد مجموعة من القيادات النقابية والعمالية والحقوقية اجتماعًا بمقر نقابة الضرائب العقارية بوسط القاهرة، بحضور عدد من المتضامنين النقابيين من نقابات أخرى، منها العاملون بجامعة حلوان والضرائب العامة؛ لبحث سبل التعاون القانوني والنقابي للمحبوسين.



على صعيد آخر سيعقد، غدًا الأحد، مجموعة من النقابات وصلت لـ14 نقابة بدعوة من تنسيقية تضامن لدعم العمال اجتماعًا لمناقشة سبل دعم الموظفين والعمال والرد على الهجمة الشرسة ضد النقابات العمالية المستقلة.