التنمية الصناعية تناقش جذب الاستثمارات

أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66

عمر سالم



بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سبل جذب الاستثمارات.



جاء ذلك خلال اجتماع المهندس، أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة وبحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات وشيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات.



وناقش الاجتماع دور الهيئة المرحلة المقبلة، بعد إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص، وخطة الهيئة في دعم الصناعات الهندسية، وزيادة الصادرات المصرية منها.



** تحسين مناخ الاستثمار



قال أحمد عبد الرازق أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعى، ودعم وتعميق التصنيع المحلي لرفع التنافسية مما يتعكس على زيادة الصادرات



وقام رئيس الهيئة بشرح قانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.



وأوضح أن التيسيرات التي يتيحها القانون تمثل نقلة نوعية كبرى سيتعكس مردودها في زيادة معدلات النمو الصناعي سواء في قطاع الصناعات الهندسية وكافة القطاعات الصناعية الأخرى التي ستستفيد من القانون.



وأشار إلى أن القانون وحد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية، بدلا من تشتت المستثمر بين 14 جهة مانحة للتراخيص.



وقال "كان يستغرق من المستثمر الصناعي في بعض الأحيان طبقا لتقرير البنك الدولي 634 يوما لاستخراج التراخيص اللازمة لإنشاء مصنعه، فقد اختصر القانون الجديد هذه الفترة إلى 7 أيام بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، وشهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر".



وأوضح أن لجنة وضع اشتراطات التراخيص الصناعية بدات أعمالها لسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص لكافة الأنشطة الصناعية



وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بميكنة كافة إجراءاتها ومعاملاتها لتساير تطبيق القاتوت الجديد وسرعة إنجاز إجراءات المستثمر طبقا للجداول الزمنية المحددة.



** مستهدفات



ولفت عبد الرازق، إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات المستهدفة لدى الهيئة لتعميق التصنيع المحلي بها وجذب استثمارات محلية وأجنبية حيث تم إعداد قائمة بالمكونات والصناعات المغذية التي يمكت الاستثمار فيها لتلبية حاجة السوق المحلي وسلاسل التوريد وكذلك زيادة الصادرات من هذه السلع.



وأشار إلى أنه في هذا الشان هناك قطاع كامل في الهيئة يختص بالترويج الصناعي لجذب الاستثمارات المحلية، وكذا الأجنبية المباشرة في مجال الصتاعات المستدفة، مما سينعكس على تطوير المنتج المحلي



وكشف عبد الرازق أنه في إطار سعي الهيئة لتعميق الصناعة الوطنية ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات وخاصة في مجال الصناعات الهندسية جاري مراجعة وتطوير وتحسين معايير حساب القيمة المضافة في المنتجات الصناعية، وذلك بهدف الوصول الى منتجات مصرية حقيقية بمعايير جودة دولية تسمح بالتصدير وتحقيق التنافسية في الاسواق الخارجية.



من ناحية أخرى، أشار رئيس الهيئة إلى تبني وزارة التجارة والصناعة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020 , فضلا عن خطة الوزارة في انشاء 22 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم سلاسل التوريد .



وأوضح أن إنشاء هيئة التنمية الصناعية لشركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية، يستهدف تقديم خدمات للمصانع الموجودة بكل منطقة والتأكد من صيانة البنية الأساسية، بعيدا عن الروتين الحكومي.



وأشار إلى أن الهدف هو تطوير المناطق الصناعية، بحيث توفر المرافق اللازمة في المناطق التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وخاصة أن المناطق الصناعية العامة لطالما عانت من ضعف الخدمات والمرافق بها وصيانتها.



