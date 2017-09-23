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استثمار
المجلس المصرى اليابانى يبحث تعظيم التعاون الاقتصادى
السبت 23 سبتمبر 2017 06:39 م
المجلس الياباني المصرى
أخر الأخبار
المجلس الياباني المصرى
دعاء حسنى
بحث مجلس الأعمال المصري الياباني عدة مقترحات لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان بالتزامن مع استئناف مصر للطيران رحلاتها بين البلدين مؤخرا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني مع السفير أيمن كامل ، وكيل أول وزارة الخارجيه فور تسلمه مسئوليته الجديدة سفيراً لمصر لدى اليابان.
وقال إبراهيم العربى رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني: "نهدف الآن إلى استثمار التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى حالياً من فرص استثمارية".
وأشار إلى عزم المجلس تنظيم جولة للعديد من المدن اليابانية للترويج عن تلك الفرص لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى عقد منتدى الاستثمار المصرى فى اليابان.
ومن المنتظر أن يستعرض المنتدي عرض التطورات الإيجابية التى تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال والفرص الواعدة والشراكة بين البلدين، والتيسيرات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذيه للمستثمرين، فضلا عن مناقشة رؤية القطاع الخاص ومنظمات الأعمال اليابانية فى طموحاتهم المستقبلية للاستفادة البناءة من تلك الاستثمارات
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