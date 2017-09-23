سكاى لايت 2

الهيئة تخلي مسئوليتها.. والبورصة تلزمها بإفصاحات إضافية



شريف عمر:



أعلنت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية الأسبوع الماضي - في سابقة جديدة من نوعها- عن موافقتها على إعلان نشرة طرح شركة سكاي لايت للتنمية السياحية، مشيرة إلى أن الموافقة لا تعني التأكيد على صحة البيانات، أو الافتراضات التي احتسبت القيمة العادلة بناء عليها، مع إخلاء المسئولية عن تلك القيمة بالكامل.



يذكر أن البورصة وافقت فى 17 يونيو 2015، على قيد سكاى لايت برأسمال 102.788مليون جنيه، بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم، في حين لم تتمكن الشركة من طرح أسهمها خلال تلك الفترة السابقة، فى ظل وجود أزمات قانونية مرتبطة برئيس الشركة طارق نديم، وصلت إلى حد إقامة هيئة الرقابة المالية دعوى جنائية ضد نديم، ومجموعات مرتبطة به، لاتهامه بالتلاعب على أسهم شركات مقيدة، منها جولدن كوست للاستثمار السياحى، والوادى للاستثمار السياحى، وما زالت منظورة حتى الآن أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.



وقال مصدر في سوق المال، إن قرار إدارة البورصة بالموافقة على طرح سكاى لايت، استند إلى أنه لم يحكم بعد في القضايا المتعلقة برئيس الشركة، والمساهم الرئيسي، فضلا عن أنها ليست على الشركة محل الطرح، موضحا أنه عندما رفض قيد بعض الشركات في السابق، بسبب قضايا جنائية، كانت القضايا تتعلق بالشركات نفسها، وليس أحد المساهمين.



وأشار إلى أن قانون سوق المال ينص على تجميد حصص المساهمين الرئيسيين لمدة عامين بعد الطرح، ما يقلل من التخوفات المرتبطة بالقضايا الخاصة بالمساهم الرئيسي.



وألزمت البورصة سكاي لايت، بتضمين نشرة الطرح بكل تحفظات الرقابة المالية على تقرير القيمة العادلة، مع تمييز الفقرات الخاصة بذلك في النشرة.

وأبدى عادل مراد، مدير علاقات المستثمريين بشركة الوادى للاستثمار السياحى - التى تملك 45% من سكاى لايت - دهشته من قرارات البورصة والرقابة المالية.



وقال مراد إن سكاى لايت تنتظر قرار إدارة البورصة، بفتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ الاكتتاب، موضحا أن الشركة تخطط لطرح 16% من رأسمالها تتوزع ما بين 8% من حصة شركة الوادى للاستثمار السياحى، و4% من المساهم عبدالرؤوف حسين، ومثلهم للمساهم خالد عبدالوهاب.



ويتوزع هيكل ملكية سكاى لايت بين الوادى للاستثمار السياحى بنسبة 45.1%، ورجل الأعمال طارق نديم 8.26%، الذى يتولى رئاسة مجلس الإدارة، وعبدالرؤوف حسين 16.8%، وخالد عبدالوهاب 16.9%، والباقى لمساهمين آخرين.



وأوضح أن الوادى للاستثمار ستوظف حصيلة بيع أسهمها فى الطرح لاستكمال الأعمال الإنشائية، والتجهيزية، لمشروعها الخاص بإنشاء مستشفى فى منطقة المريوطية فى شارع الهرم.



ونوه إلى أن مسئولى سكاى لايت اتفقوا مع شركة برايم لتداول الأوراق المالية، التى تتولى مهام مدير وسمسار الطرح، على عقد لقاءات واجتماعات ترويجية للطرح مع شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية.

وخلال النصف الأول من العام الحالى، حققت سكاى لايت صافى ربح وصل إلى 47.428مليون جنيه، مقابل 52.5مليون جنيه فى النصف المماثل من 2016.

وتملك شركة سكاي لايت قرية الوادي السياحية بالعين السخنة، التي تضم عدة شاليهات وفندق هورايزون السياحي.

