الإنتاج الحربي تحدد تعويضات التوريدات الناتجة عن التعويم

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بداية من 1/3/2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.



وقبله بنحو شهر، قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن تعويضات شركات المقاولات والتوريدات ستشمل الزيادة فى سعر الصرف.



ووقتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، أن الدولة تتعهد بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه شركات المقاولات نتيجة زيادة الأسعار.

أحمد عاشوركشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، عن تولي وزارة الإنتاج الحربي مهام تحديد تعويضات الخاصة بالتوريدات العامة والمعدات الناتجة عن تعويم سعر الصرف لوزارة الإنتاج الحربى، بينما تقوم وزارة الإسكان بتحديد التعويضات الخاصة بالأعمال الإنشائية.وأقرت الحكومة مؤخرا قانونا يسمح بتعويض شركات المقاولات والموردين عن ارتفاع تكاليف المشروعات الناتجة عن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.وقال المصدر إن التعويضات سيتم صرفها وفقا للضوابط والتعليمات التي تحددها اللجنة المسؤولة عن إقرار التعويضات وتضم عدة وزارات من بينهم التخطيط مضيفا أنه تم اللجوء للإنتاج الحربي لتحديد تعويضات التوريدات نظرا لتمتعها بخبرة واسعة في توريد وشراء الأجهزة.وقطاع المقاولات في مصر أحد أهم القطاعات التي تقود النمو بالسوق المحلية وتعول عليه الحكومة لتوفير فرص عمل سريعة للشباب وخفض معدلات البطالة وأكبر دليل على ذلك مشروعات البنية التحتية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014.



