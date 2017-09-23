ختام حماة الصداقة 2 بين القاهرة وموسكو

تدريبات عسكرية مصرية روسية

بدور إبراهيم



اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي،"حماة الصداقة 2"، الذي نفذته عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية، والذي استمر علي مدار عدة أيام بمدينة نوفورسيسك بجمهورية روسيا الاتحادية ، والذي يأتي فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين .



ووفق بيان للجيش المصري، شارك في تنفيذ التدريب أكثر من 600 مقاتل من الجانبين، إضافة إلى 100 معدة متوسطة وثقيلة.



وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية غير النمطية لمهام الوحدات الخاصة نهارا وليلا تحت مختلف الظروف.



وكذا التدريب علي ادارة أعمال القتال داخل احد المطارات المسيطر عليها من قبل مجموعات مسلحة حيث قامت المجموعات القتالية من الجانبين بتنفيذ الاسقاط الجوي والتقدم للقضاء علي المجموعات المسلحة والاستيلاء على المطار وتأمينه ، وقد عكس التدريب المستوي المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها علي العمل الجماعي .



وتضمنت المراحل الختامية عدد من البيانات العملية شملت الموضوعات العامة والتخصصية وتنفيذ الرمايات غير النمطية داخل ميادين التدريب المختلفة ، كذلك اجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتجهيز للأفراد والاسلحة والمعدات التى يتم إسقاطها جواً بإستخدام طائرات النقل إلي مناطق الإسقاط المخططة .



وقامت العناصر المشاركة بتنفيذ مناورة بالذخيرة الحية عبر الغابات والموانع المائية لاقتحام مضيق جبلى تسيطر عليه مجموعات ارهابية مسلحة ، وتنفيذ الإبرار الجوى للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر للاستيلاء على المضيق وتأمينه ، وكذلك تنفيذ الاسقاط الثقيل من طائرات النقل لعدد من مركبات القتال المدرعة من طراز بى ام بى بإستخدام المظلات الهوائية ، وتنفيذ الكمائن والاغارات ضد البؤر الارهابية ، ونجحت القوات بما تملكه من مهارات ميدانية وقتالية وقدرات فنية وبدنية عالية في السيطرة علي الموقف والتعامل مع العناصر الارهابية.



واختتمت الفعاليات بإصطفاف القوات المشاركة من الجانبين بمنطقة التدريب وتقديم عروض مشتركة للاشتباك وفنون القتال المختلفة ، وفقرة خاصة عن اسلوب التعامل مع العناصر المسلحة وتحرير الرهائن.









