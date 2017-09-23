توقعات بمواصلة البورصة الصعود خلال الأسبوع الجاري

البورصة المصرية

منى عبدالباري



توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية اتجاهها الصعودي الأسبوع الحالي وسط عمليات جني أرباح جزئية على المؤشر الرئيسي EGX30، فيما يظهر بقوة نجم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مدعوما بحركة أسهم قطاع البتروكيماويات.



وأنهت البورصة تعاملات -الأسبوع الماضي- على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، وسط أرباح رأسمالية تجاوزت 12 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 732 مليار جنيه، مقارنة بـ 719 مليار الأسبوع السابق.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.62% مستوى 13695 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 763 نقطة، وربح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 2.41% نقطة، ليغلق عند مستوى 1693 نقطة.



ودعمت مشتريات العرب والأجانب صعود السوق الأسبوع المنقضي بواقع 5.92 مليون جنيه، و 0.52 مليون جنيه على الترتيب، بنسب تعاملات 10.10% و 17.18% ، فيما كان نصيب المصريين من التداولات 72.72%.



واستحوذ الأجانب على 17.18% من إجمالي تعاملات السوق، مسجلين صافي شراء 0.52 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب 10.10% من التعاملات بصافي شراء 5.92 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على نسبة 72.72% من التعاملات.



وسجلت التداولات 5 مليارات جنيه، بكمية تداولات 1.703 مليون ورقة منفذة على 127 ألف صفقة، فيما سجلت تداولات بورصة النيل 8.1 مليون جنيه. واستحوذت السندات على 98.63% من التعاملات، وكان نصيب السندات 1.37%.



واستحوذت المؤسسات على 32.41% من إجمالي التعاملات بصافي شراء 94.70 مليون جنيه، بينما كانت باق التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.59%.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني السابق ببنك الكويت الوطني للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن السوق على موعد الأسبوع الحالي مع مستويات 14000 نقطة، مع توقعات بتراجعات طفيفة إلى 13600 نقطة.



ورجح الأعصر أن يواصل المؤشر السبعيني ارتفاعاته بقوة ليتحرك في نطاق 745 نقطة، و770 نقطة، بدعم من تحركات أسهم قطاع البتروكيماويات، وسهم مدينة الإنتاج الإعلامي المتوقع أن يصل إلى مستوى 5.10 جنيه، مقارنة بـ 4.47 الخميس، وسهم أموك مرجحا أن يصل إلى 12.10 جنيه، مقارنة بإغلاق 11.6 جنيه الخميس الماضي، وسهم جي بي أوتو ليصل إلى 3 جنيهات، مقارنة بإغلاق 2.7 الخميس الماضي، وسهم أسيك للتعدين ليتجه صوب 13.5 جنيه، مقارنة بـ 12.5 جنيه.



وأرجع الأعصر الصعود المتوقع إلى انتهاء الموجة العرضية التي سيطرت على حركة السوق الفترة الماضية، وبدعم من ارتفاعات أسهم بعينها، من بينها المصرية للاتصالات، مع إطلاق خدماتها الجديدة، وحديد عز، وأورسكوم للاتصالات والإعلام، و بالم هيلز، وسهم طلعت مصطفى.



وتوقع الأعصر أن يصل سهم المصرية للاتصالات إلى مستويات تتراوح بين 12.5 و13.5 جنيه، مقارنة بإغلاق 12.79 جنيه الخميس الماضي، وسهم مجموعة طلعت مصطفى بين مستويات 8.6 و9.10 جنيه، مقارنة بإغلاق 8.6 جنيه الخميس الماضي، وسهم حديد عز، مستويات 18.70 جنيه، مقارنة بإغلاق 18 جنيهًا، الخميس الماضي، وسهم بالم هيلز بين مستويات 3.12 و3.30 جنيه، مقارنة بإغلاق 3.1 جنيه الخميس الماضي.



وعلى صعيد جلسة غدا، الأحد، قال الأعصر إنه يرجح أن يسجل المؤشر الثلاثيني مستويات 13750 نقطة، وأن يسجل المؤشر السبعيني مستويات 765 نقطة.



ومن جانبه قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد ارتفاعات هذا الأسبوع، لكن في النصف الثاني الذي يبدأ من جلسة الثلاثاء.



ولفت إلى أن السوق تسجل ارتفاعات جيدة في النصف الأول من جلسة غدا الأحد، لتنتهي الجلسة وسط عمليات جني أرباح على أوراق معينة.



ورجح عبدالقادر مواصلة المؤشر السبعيني الصعود لمستوى 770 نقطة هذا الأسبوع، مدعوما بصعود أسهم قطاع البتروكيماويات، وسهم مدينة الإنتاج الإعلامي.



وتوقع عبدالقادر أن تحقق البورصة ارتفاعات قياسية بداية من نهاية الربع الأخير من العام الحالي، وحتى نهاية النصف الأول من العام المقبل.

