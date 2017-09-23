إلغاء معرض صحارى الزراعى الدولى.. رسميًا

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد



أعلنت منصة الاحتفال بيوم المهندس الزراعي العربي، اليوم السبت، عن إلغاء معرض صحاري الزراعي الدولي، وذلك لدواعى أمنية.



وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن أحد الجهات السيادية طلبت من الحكومة ووزارة الزراعة إلغاء المعرض، بسبب وجود تهديدات أمنية حالياً، ومن ثم تقرر إلغاؤه بشكل رسمي.



وأضاف المصدر أن التحسينات الموجودة بالطرق المؤدية للمعرض ساهم أيضاً في إلغاؤه، نتيحة وجود الكثير من أعمال الترميم في محيط مركز القاهرة للمؤتمرات.



كانت أنباء ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، عن إلغاء معرض صحاري عبر صفحات شبابية.



وترددت أقاويل داخل احتفالية يوم الفلاح، الذى أقيم اليوم فى الاحتفالية التى نظمتها نقابة المهن الزراعية، احتفالاً بيوم المهندس الزراعى العربى فى مصر، بإلغاء معرض (صحارى) الزراعى الدولى الثلاثون.



وتسبب الخبر فى استياء شديد فى الوسط الزراعى وبين رجال الأعمال المشاركين فى المعرض، ما صدمة للجميع للخسائر الكبيرة التى سيتسبب إلغاء المعرض فيها.