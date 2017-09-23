المحامين تطعن على حبس 6 من أعضائها

نقابة المحامين

نجوى عبد العزيز:



تقدمت نقابة المحامين بالطعن على حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بحق ستة من محامي أبو كبير المتهمين من إجمالي تسعة متهمين هم كامل المحكوم عليهم وهم (عبد البديع إبراهيم، هشام إبراهيم، أحمد محمد، محمود السيد، السيد محمد، أحمد محمد)، وذلك فى القضية الشهيرة، بأسمائهم والتي صدرت فيها أحكام تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات مشدد.



وقدم الطعن حسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة، موضحا أن عددا من المحكوم عليهم قد حرروا توكيلات باسم النقابة لتقدم طعنا على الأحكام الصادرة بحقهم، والذي يعد الطعن الرابع المقدم بتلك القضية، وقامت النقابة يوم الأربعاء الماضى الموافق بتقديم الطعن، في المواعيد المقررة قانونا وذلك عن الأحكام الصادرة بحقهم بتاريخ 24/7/2017.



يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قد أصدرت أحكاما بالسجن المشدد لعدد تسعة من محامي أبو كبير بعد سماع هيئة دفاع برئاسة نقيب المحامين، وشارك فيها الأستاذ منتصر الزيات وعدد من المحامين دفعا لاتهامات التجمهر واحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير بالقوة، واستعمال العنف والتهديد لموظف عام، وإهانة عضو هيئة قضائية.