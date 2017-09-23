وزير البترول يعتمد نتائج أعمال الإسكندرية للتكرير

طارق الملا جديد

نسمة بيومي وعمر سالم



ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك» لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالى 2016 / 2017، بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.



وأوضح الملا أن قطاع البترول حريص على تنفيذ عدد من المشروعات التي تحقق القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية الاستراتيجية الهامة وتصدير الفائض منها لتحقيق عائد دولارى، مؤكداً على أهمية الإسراع بوضع هذه المشروعات على الإنتاج مع مراعاة تحقيق أعلى معدلات التشغيل الأمن والالتزام بكافة اشتراطات وضوابط الحفاظ على البيئة والأمان الصناعى، مشيراً إلى أن مشروع إنشاء وحدة تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل المساعد (CCR) يعد من أهم المشروعات التى ينفذها قطاع البترول فى إطار خطة تطوير الوحدات الإنتاجية.



واستعرض المهندس خالد خليفة، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التى تحققت، مشيرًا إلى أن إجمالى إنتاجها من البنزين عالى الأوكتان بلغ 878 ألف طن و22.5 ألف طن من البوتاجاز.



وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع الطاقة الإنتاجية لسد جانب من احتياجات السوق المحلية من البنزين عالى الأوكتان والبوتاجاز بدلاً من الاستيراد.



وأشار إلى أنه جارى حالياً تنفيذ مشروع وحدة الـ CCR الجديدة بهدف مضاعفة إنتاج بنزين (92-95) بزيادة مقدارها 850 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى البوتاجاز والهيدروجين وباستثمارات 1.98 مليار جنيه، لافتاً إلى أن شركة انبى تقوم بتنفيذ المشروع كمقاول عام مع شركة بتروجت، والانتهاء من الأعمال المدنية وجارى أعمال التركيبات الميكانيكية، وبلغت نسبة تقدم أعمال المشروع 81 %، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبى للوحدة فى أكتوبر 2018.



وأضاف أن الشركة تشهد عددًا من المشروعات الأخرى تحت التنفيذ تتمثل فى مشروع إنشاء وحدة معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى وإعادة إستخدامها بالوحدات الإنتاجية بمعدل 1200 متر مكعب يومياً Zero Liquid Discharge (Z.L.D)، ويهدف المشروع الى معالجة مياه الصرف الصناعى بالوحدات الإنتاجية الحالية والمشروعات المستقبلية، بالإضافة إلى إعادة إستخدامها ليحقق وفراً 25 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى مشروع إنتاج مادة الأمونيا بهدف الإستفادة من فائض الهيدروجين المنتج من وحدتى الـ CCR الحالية، والجارى إنشاؤها لإنتاج 160 ألف طن سنوياً من مادة الأمونيا والتى تستخدم فى صناعة الأسمدة لسد حاجة السوق المصرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 176 مليون دولار، مشيراً أن الشركة تولى إهتماماً خاصاً بنظام ترشيد الطاقة.