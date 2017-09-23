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اقتصاد وأسواق
دخول 22 مدرسة جديدة الخدمة بأسيوط
السبت 23 سبتمبر 2017 01:22 م
مدرسة
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مدرسة
المال ـ خاص
أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، عن دخول 22 مدرسة جديدة إلى الخدمة في المحافظة، العام الدراسي الجديد.
وأضاف مصطفى عبد الفتاح، مدير عام الهيئة بأسيوط، إن المدارس بلغت تكلفتها 52 مليون جنيه، كما تم صيانة 28 مدرسة بتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه، وتجهيز وفتح 35 قاعة إضافية لمرحلة رياض الأطفال لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
على صعيد متصل، افتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مع بدء العام الدراسى الجديد 3 مدارس منهم مدرستين جديدتين وتطوير لأخرى بواقع 45 فصل دراسي بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتجديد عدد من المدارس لخدمة العملية التعليمية، وحضر طابور الصباح بمدرسة الشهيدين للتعليم الأساسي بجزيرة الواسطى.
ووجه محافظ أسيوط التهنئته للطلاب في بداية العام الدراسي، وحثهم على الاجتهاد والتفوق في الدراسة والحصول على الدرجات النهائية.
وافتتح المحافظ أيضًا تطويرات مدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة لغات بمدينة أسيوط، وشملت التطويرات إنشاء طابقين لمبنى المدرسة بواقع 14 فصلًا منهم 6 ابتدائي و3 إعدادي و3 ثانوي و2 رياض أطفال بتكلفة تصل إلى 2.6 مليون جنيه.
وقال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المحافظ اطمأن خلال جولته على سير العملية التعليمية واستعداد مدارس المحافظة البالغ عددها 2766 مدرسة، وتضم قرابة 993 ألف طالب وطالب.
ووجه بضرورة وضع خطة لكل مدير إدارة تعليمية للمرور على المدارس، وتفقد الأوضاع بها لبدء عملية تعليمية فعالة.
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