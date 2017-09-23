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بورصة وشركات
الخدمات المالية والعقارات تتصدر قطاعات البورصة
السبت 23 سبتمبر 2017 12:51 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
تمكنت قطاعات الخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات من تصدر قطاعات البورصة المصرية -الأسبوع المنقضي- من حيث كمية التداول، بواقع 558.3 مليون ورقة مالية، و512.6 مليون ورقة مالية، و227.2 ورقة مالية.
وعلى صعيد التداولات جاءت القطاعات الثلاث في الصدارة أيضاً، حيث قطاع الخدمات المالية القطاعات الثلاث، من حيث القيمة بواقع 1.022.3 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بقيمة 846.3 مليون جنيه، ثم الاتصالات أيضا بقيمة 420.3 مليون جنيه.
وتأتي صدارة قطاعي الخدمات المالية والعقارات متوافقة مع توقعات المحللين لـ "المال"، والذين رجحوا مطلع الأسبوع الماضي أن تأتي هذه القطاعات في المراكز الأولى، وتدعم السوق بقوة.
وأنهت البورصة تعاملات -الأسبوع الماضي- على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، وسط أرباح رأسمالية تجاوزت 12 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 732 مليار جنيه، مقارنة بـ 719 مليار الأسبوع السابق.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.62% مستوى 13695 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 763 نقطة.
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