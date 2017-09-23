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استثمار
عرض قانون التخطيط الموحد على الوزراء خلال 10 أيام
السبت 23 سبتمبر 2017 12:27 م
هالة السعيد
أخر الأخبار
هالة السعيد
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة ستنتهي خلال 10 أيام من مشروع قانون التخطيط الموحد، تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء بما يساهم في تحقيق اللامركزية في التخطيط وإعطاء دور أكبر للمحافظة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط بديوان عام محافظة الفيوم، في مستهل زيارتها لتفقد المشروعات التنموية والعاجلة.
وذكرت الوزيرة أن القانون خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات، وربطها باحتياجات كل محافظة في ضوء معدلات البطالة بين الشباب والخدمات الصحية.
التخطيط
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