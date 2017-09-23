EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
8 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ 2017
السبت 23 سبتمبر 2017 12:12 م
البورصة المصرية4
أخر الأخبار
البورصة المصرية 5
منى عبدالباري:
تجاوزت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية مستوى الـ8 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمشتريات محدودة للعرب خلال هذه الفترة قدرت بـ 348.03 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.
ويواصل الأجانب الشراء بالبورصة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي والذي هبط بقيمة الجنيه بنحو 100% ليجعل أسعار الأسهم المصرية جاذبة للشراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وفي نهاية الأسبوع الماضي استحوذ الأجانب على 17.18% من إجمالي تعاملات السوق، مسجلين صافي شراء 0.52 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب 10.10% من التعاملات بصافي شراء 5.92 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على نسبة 72.72% من التعاملات.
وفي المقابل استحوذت المؤسسات على 32.41% من إجمالي التعاملات بصافي شراء 94.70 مليون جنيه، بينما كانت باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.59%.
بورصة لندن
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا