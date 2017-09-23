القلعة تتصدر قائمة اﻷسهم الأكثر نشاطًا

شركة القلعة للاستشارات المالية

المال – خاص



تصدرت شركة "القلعة" للاستشارات المالية، قائمة الشركات اﻷنشط من حيث كمية التداول في تعاملات السوق داخل المقصورة، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، بكمية تداول بلغت 382.8 مليون ورقه مالية، بقيمة 557.3 مليون جنيه.



واحتلت المرتبة الثانية مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، بحجم تداول بلغ 367.5 مليون ورقة مالية بقيمة 165.6 مليون جنيه.



وجاء في الترتيب الثالث شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، بقيمة بكمية تداول سجلت 189.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 136 مليون جنيه، تلاها مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بحجم 133.6 مليون ورقة مالية بقيمة 46.7 مليون جنيه، وفي المركز الخامس جاءت شركة "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 100.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 131.2 مليون جنيه.



وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تداولات، الأسبوع المنقضي، وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 13 مليار جنيه، مسجلاً مستوى 73.4 مليار جنيه.



ووفقًا لتقرير صادر عن البورصة، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.62% ليصل إلى 1365 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بحوالي 2.7% عند 763 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 2.4% ليغلق عند 1692 نقطة.



وبلغ إجمالي قيمة التداول 5 مليارات جنيه، خلال الأسبوع مقارنة بـ7.4 مليار جنيه، الأسبوع السابق له، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 0.52 مليون جنيه، فيما بلغ مشتريات العرب صافي بقيمة 5.92 مليون جنيه.