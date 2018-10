أحدث أسعار طرازات نيسان

نيسان قشقاى

أحمد عوض:



أعلنت شركة "نيسان إيجيبت" عن أحدث قائمة سعرية صادرة على هامش فعاليات معرض أتوماك فورميلا.



ورفع أسعار طرازات نيسان سنترا بمقدار يتراوح بين 15 و25 ألف جنيه، لتبلغ أسعار سنترا فئة A/T نحو 295 ألف جنيه بدلاً من 280، ووصلت أسعار فئة A/T F/O نحو 320 ألف جنيه مقابل 295.



وأبقت نيسان ايجيبت على أسعار نيسان صني، لتبلغ فئة A/T نحو 203 ألف جنيه، وتقدر أسعار صني فئة A/T EX بنحو 214 ألف، وسجلت أسعار فئة A/T Super Saloon، نحو 224 ألف جنيه.



وأزاحت نيسان ايجيبت الستار عن الشكل الجديد من نيسان باترول وقشقاي، اﻷربعاء الماضي، علي هامش انطلاق معرض القاهرة الدولي للسيارات أتوماك فورميلا.



وأعلنت نيسان ايجيبت، أنها ستعلن عن قائمة أسعار الشكل الجديد من باترول وقشقاي، خلال نوفمبر المقبل، مرجحة أن تبلغ أسعار الباترول عند مستوي 3.5 مليون جنيه.