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بورصة وشركات
البورصة تجتمع مع رعاة النيل لبحث تطوير منظومة العمل
السبت 23 سبتمبر 2017 11:20 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال خاص:
عقدت إدارة البورصة اليوم السبت، أولى اجتماعاتها مع رعاة بورصة النيل "نايكس"، بغرض تطوير منظومة العمل للشركات المقيدة ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة بحضور ممثلي 20 من الشركات المسجلة كرعاة لقيد الشركات في بورصة النيل.
وخلال الاجتماع قال محمد فريد، رئيس البورصة سعى إدارة البورصة لتطوير منظومة العمل لسوق المال المصرية، وعلى رأسها بورصة النيل باعتبارها بوابة النمو للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن خطة البورصة خلال الفترة القادمة تستهدف جعل "نايلكس" منصة للنمو وزيادات رؤوس الأموال وتمويل التوسعات الشركات الجادة، موضحا أن هناك ضرورة لتوسع الرعاة في إصدار دراسات وأوراق بحثية عن الشركات التي تقوم برعايتها، فضلا على العمل الجاد لجذب وقيد شركات قوية مالياً.
وأكد فريد تفعيل القيد الإلكتروني لتسهيل إجراءات القيد، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الرعاة مع الشركات المقيدة لعقد إجتماعات مشتركة لاطلاع المراكز والادارات البحثية على تطورات العمل بها حتى يتسنى لها إصدار دراسات عن الشركات المقيدة لتعريف المتعاملين بأحدث التطورات والبيانات وخطط العمل في ضوء ما تم الإفصاح عنه ووفق القواعد المنظمة في هذا الإطار.
ومن جانبهم أبدى الحاضرون من ممثلي الشركات الراعية عن تفاؤلهم بدعم إدارة البورصة لهذا السوق مؤكدين على أهمية تفعيل القيد الالكتروني ودوره في تيسير الدورة المستندية اللازمة للحصول على الموافقات المتعلقة بعملية بالقيد.
وطالب الحضور بضرورة زيادة جهود التوعية بأهمية بورصة النيل وتقديم حوافز لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على القيد، كما وافق الحضور من الرعاة على المشاركة في الجولات الترويجية التي تعتزم إدارة البورصة القيام بها خلال الفترة المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية.
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