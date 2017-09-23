درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم

متابعات:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.



كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى



القاهرة 23 31



وسط الدلتا 23 30



الإسكندرية 24 28



بلطيم 22 28



مطروح 22 29



السلوم 21 27



سيوة 21 31



بورسعيد 25 28



دمياط 25 28



العريش 19 29



رفح 19 29



الإسماعيلية 20 30



السويس 22 30



رأس سدر 23 33



نخل 18 31



نويبع 26 34



طابا 20 31



كاترين 16 29



الطور 26 35



شرم الشيخ 27 36



الغردقة 26 35



مرسى علم 27 34



الفيوم 23 32



بنى سويف 23 32



المنيا 21 32



أسيوط 20 32



سوهاج 21 35



قنا 25 38



الأقصر 23 38



أسوان 26 40



أبوسمبل 26 37



الوادى الجديد 25 35



شلاتين 26 35



حلايب 29 33



