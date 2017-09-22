EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزير الخارجية يلتقي مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
الجمعة 22 سبتمبر 2017 09:14 م
سامح شكري 1
أخر الأخبار
سامح شكري 1
سمر السيد
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أخيم شتاينر نائب سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ في بداية اللقاء أخيم شتاينر على تولي منصبه الجديد كمدير للبرنامج الإنمائي UNDP، وأشاد بخبرته المتراكمة في مجال التنمية المستدامة والبيئة، واطلاعه على التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول النامية في هذا المجال، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لمزيد من التعاون الفني والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة في مجالات التعليم وبرامج الضمان الاجتماعي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري استعرض، خلال اللقاء، الجهود والخطوات التي قامت بها مصر من أجل صياغة استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تقوم على منهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية يقوم على تعظيم الإمكانيات والتغلب على المعوقات على أساس علمى، وأكد الدور الدبلوماسي النشط لمصر خلال سلسلة المفاوضات الخاصة بوثيقة تمويل التنمية وأجندة 2030، وما تزال تقوم به من جهد من أجل الإعداد لمرحلة تنفيذ ومتابعة أجندة 2030.
من جانبه أكد أخيم شتاينر أن مصر تعد شريكًا أساسيًّا لأعمال برنامج الـUNDP بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى تطلعه للحصول على دعم مصر لبرامج الـUNDP، كما أشاد أخيم شتاينر بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ رؤية مصر 2030، ومثمنًا في هذا الإطار مشاركة مصر في الدورة الأولى من المراجعات الطوعية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2016، وعزم الجانب المصري على المشاركة في المراجعة الوطنية لعام 2018 وبما يضع مصر ضمن أسرع الدول في تنفيذ الأهداف التنموية لأجندة 2030.
وأضاف أبو زيد أن شكري أكد، خلال اللقاء، أن المنظومة التنموية للأمم المتحدة لا تزال بحاجة لإصلاح حقيقي يراعي متطلبات الدول النامية ويستجيب لتطلعات شعوبها في تحقيق الرخاء والتنمية، مشيرًا إلى أهمية رفع قدرات تلك المنظومة لتكون قادرة على الاستجابة الجادة لمتطلبات الدول النامية وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها.
من جانبه أكد أخيم شتاينر حرص الـUNDP على الحصول على ثقة الحكومات والدول، والتعاون معها وفقًا لرؤيتها وأولوياتها، مشيرًا في هذا الإطار إلى تطلعه للتعرف على رؤية الجانب المصري بشأن البرامج المشتركة وسبل الدفع بتنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وختامًا وجه وزير الخارجية الدعوة إلى المدير الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لزيارة القاهرة لتفعيل الحوار ووضع خطة عمل جادة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، تزامنًا مع تولي مصر عضوية المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي UNDP.
وزارة الخارجية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا