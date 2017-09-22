وزير الخارجية يلتقي مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أخيم شتاينر نائب سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري هنأ في بداية اللقاء أخيم شتاينر على تولي منصبه الجديد كمدير للبرنامج الإنمائي UNDP، وأشاد بخبرته المتراكمة في مجال التنمية المستدامة والبيئة، واطلاعه على التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول النامية في هذا المجال، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لمزيد من التعاون الفني والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة في مجالات التعليم وبرامج الضمان الاجتماعي.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري استعرض، خلال اللقاء، الجهود والخطوات التي قامت بها مصر من أجل صياغة استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تقوم على منهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية يقوم على تعظيم الإمكانيات والتغلب على المعوقات على أساس علمى، وأكد الدور الدبلوماسي النشط لمصر خلال سلسلة المفاوضات الخاصة بوثيقة تمويل التنمية وأجندة 2030، وما تزال تقوم به من جهد من أجل الإعداد لمرحلة تنفيذ ومتابعة أجندة 2030.





من جانبه أكد أخيم شتاينر أن مصر تعد شريكًا أساسيًّا لأعمال برنامج الـUNDP بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى تطلعه للحصول على دعم مصر لبرامج الـUNDP، كما أشاد أخيم شتاينر بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ رؤية مصر 2030، ومثمنًا في هذا الإطار مشاركة مصر في الدورة الأولى من المراجعات الطوعية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2016، وعزم الجانب المصري على المشاركة في المراجعة الوطنية لعام 2018 وبما يضع مصر ضمن أسرع الدول في تنفيذ الأهداف التنموية لأجندة 2030.





وأضاف أبو زيد أن شكري أكد، خلال اللقاء، أن المنظومة التنموية للأمم المتحدة لا تزال بحاجة لإصلاح حقيقي يراعي متطلبات الدول النامية ويستجيب لتطلعات شعوبها في تحقيق الرخاء والتنمية، مشيرًا إلى أهمية رفع قدرات تلك المنظومة لتكون قادرة على الاستجابة الجادة لمتطلبات الدول النامية وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها.





من جانبه أكد أخيم شتاينر حرص الـUNDP على الحصول على ثقة الحكومات والدول، والتعاون معها وفقًا لرؤيتها وأولوياتها، مشيرًا في هذا الإطار إلى تطلعه للتعرف على رؤية الجانب المصري بشأن البرامج المشتركة وسبل الدفع بتنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.



