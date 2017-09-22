القمح والسولار أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

شهدت، اليوم، الموانئ نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر أكثر من 5 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 351 شاحنة.





الجدير بالذكر أن الموانئ تستعد لاستقبال شحنة بوتاجاز تزن 12 ألف طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والسولار وغيرهم من السلع.





وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات وبضائع عامة.







وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.









ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات.





وأوضح الغندور أن الميناء استقبل، اليوم، السفينة "شي زي شان" قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح، فضلًا عن شحنة ذرة تزن 119 ألف طن قادمة من روسيا والنرويج على متن السفينتين "فانيسا" و"بالك هولاند".



وفي غضون ذلك استقبل الميناء أيضًا شحنة خشب تزن 90 ألف طن قادمة من ليبيريا وروسيا وهونج كونج على متن السفن "كاب يورك" و"مارس كورا" و"وود جيت".



وأضاف أنه يجري تفريغ شحنة سولار تزن 55 ألف طن قادمة من اليونان وروسيا على متن السفينتين "البترولية" و"وادي سفاجا"، ويضاف إلى ذلك شحنة فحم تزن 50 ألف طن قادمة من أمريكا على متن السفينة "ستيليوس بي".



وأشار الغندور إلى أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 129 سفينة، وتراكي على الأرصفة 33 سفينة، وتواجد بالمخطاف الداخلي 12 سفينة، وعلى الخارجي 44 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود 160 ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج 9500 شاحنة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأكد الغندور أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون وخمسة وسبعين ألف طن، منها 323 ألف طن قمح.



من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.





موانئ السويس

من جهة أخرى صرح ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين مصر جاز وجاز إيجين وعلى متنهما 12 ألف طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع.





ميناء سفاجا

تجدر الإشارة إلى أن ميناء سفاجا يستعد لا ستقبال ثلاث سفن هى القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 773 راكبًا و13 شاحنة و17 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن هى أمانة والحرية والنوى إكسبريس، وعلى متنها 1230 راكبًا و153 شاحنة و52 سيارة.



فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينة Cielodi Amalsi وعلى متنها 31 ألف طن ألمونيوم، علاوة على السفينتين الحرية والنوى إكسبريس، وعلى متنهما 50 شاحنة، بينما غادرت ثلاث سفن هى القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 1434 راكبًا و57 شاحنة و98 سيارة.





ميناء الغردقة

وفى نفس السياق يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبّارة الرياض، وعلى متنها 458 راكبًا و92 سيارة، بينما شهد الميناء، أمس، استقبال ومغادرة العبّارة الرياض وعلى متنها 795 راكبًا و36 سيارة.





ميناء نويبع

فيما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة، وعلى متنهما 243 راكبًا و13 برادًا و 8 تريللات و2 باص جيت.



فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 246 راكبًا و6 برادات و20 تريللا وسيارتان، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 247 راكبًا و19 برادًا و12 تريللا و10 سيارات.





ميناء دمياط

على صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 28 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الاعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2986 طن قمح، في حين غادر 93 سيارة بحمولة 4680 طن قمح.



تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169136 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 53203 أطنان.