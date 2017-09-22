القوات البحرية تتسلم أول وحدة شبحية من طراز جوويند

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصري على "سجم الفاتح" إيذانًا بدخولها الخدمة للقوات المسلحة





فرنسا- بدور إبراهيم:

تسلمت القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى من طراز "جوويند" التي تم بناؤها بشركة "نافال جروب" الفرنسية؛ إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقًا لأحدث النظم العالمية.





وخلال الاحتفال الذي أقيم بميناء لوريان الفرنسي قام الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، برفع العلم المصرى على "سجم الفاتح"، والتي تعد واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، حيث يتم بناء الأولى بدولة فرنسا، وباقي الوحدات الثلاث بترسانة الإسكندرية وبالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوى لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.





تتميز الوحدة الشبحية الجديدة "الفاتح" بالقدرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحرى بسرعة تصل إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلى (103) أمتار، وتصل إزاحتها إلى (2540) طنًّا، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكِّنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، بجانب مهام تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة فى البحر والمراسى بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومى المصرى، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية فى دعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى.





وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وفرنسا، وبالتعاون مع الجانب الفرنسى حيث بذل رجال القوات البحرية الجهد فى التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها؛ حتى يكونوا جديرين بالثقة التى أَوْلاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كل المهام التى تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.





بدأت مراسم الاحتفال بكلمة السيد هيرفي جييو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نافال جروب"، عبّر خلالها عن فخره بتسليم الوحدة الشبحية الجديدة في توقيت قياسي وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، لافتًا إلى الإمكانات التقنية الهائلة التي زودت بها الوحدة الجديدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة تمكِّنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح، مؤكدًا أنها ثمرة اتفاقيات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين.





وأكد الأميرال ديدي مالتير، نائب قائد القوات البحرية الفرنسية، علاقات الشراكة الممتدة والتعاون القوي مع القوات البحرية المصرية التي تسعى لتطوير قدراتها وإمكاناتها ارتباطًا بدور مصر الفاعل في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية تجمع مصر وفرنسا لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي وتأمين حركة الملاحة البحرية.





وأعرب عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال البحرية المصري وسعيهم للإلمام بأحدث التقنيات والخبرات بما يمكنهم من تنفيذ كل المهام لخدمة وطنهم بكل إتقان واحترافية جعلتهم مصدر فخر للجميع. واختتم الكلمة بقوله تحيا مصر.. تحيا فرنسا.. تحيا التعاون المصري الفرنسي".





وخلال كلمته نقل الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات البحرية الفرنسية وشركة نافال جروب، مؤكدًا اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.





وأضاف الفريق أحمد خالد أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصري لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطورًا فى السلاح البحرى المصرى لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، ويكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التى تشهدها المنطقة.





يأتى ذلك فى إطار حرص مصر على الاحتفاظ بأعلى درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر لتنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.



