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نقل وملاحة
900 أتوبيس ينضمون لأسطول القابضة للنقل
الجمعة 22 سبتمبر 2017 05:16 م
اللواء محمد يوسف 1
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اللواء محمد يوسف 1
أحمد عاشور
قال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن هناك خطة لإضافة 900 أتوبيس نقل جماعي خلال 3 أعوام مقبلة.
وأضاف يوسف لـ"المال" أنه من المقرر إضافة 300 أتوبيس لكل شركة من شركات النقل الثلاثة، التابعة للشركة القابضة، ممثلة في وسط وغرب الدلتا، وشرق الدلتا، والصعيد، وتوقيع عقود الأتوبيسات الجديدة علي هامش المعرض العربي الصيني، الذي انعقد في بكين منذ أيام، وشاركت فيه "القابضة للنقل ".
يذكر أن القابضة للنقل وقعت على 3 مذكرات تفاهم، مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات، علي هامش منتدي الأعمال لقمة دول تجمع "بريكس"، الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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